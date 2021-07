ये सरकारी कंपनी दे रही है 2 करोड़ रुपये तक जीतने का मौका, बस इस नंबर पर भेजना होगा मैसेज, जानें प्रोसेस

अगर आप जल्दी से करोड़पति बनना चाहते (How to be a crorepati?) हैं तो आपके पास शानदार मौका है. दरअसल, देशभर में तेजी से बढ़ रहे पेट्रोल-डीजल के रेट्स के बीच इंडियन ऑयल (Indian Oil) अपने ग्राहकों को 2 करोड़ रुपये जीतने का मौका (Earn 2 crore Rupees) दे रही है. कंपनी ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है. इसकी जानकारी खुद कंपनी ने ट्वीट करके दी है. कंपनी की ओर से एक खास ऑफर चलाया जा रहा है, जिसका नाम है- 'डीजल भरो, इनाम जीतो' (Diesel Bharo, Inaam jeeto). इस ऑफर को जीतकर आप करोड़पति बन सकते हैं. बता दें 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इस ऑफर का फायदा उठा सकता है.डीजल भरो, इनाम जीतो.. ऑफर का हिस्सा बनने के लिए आपको इंडियन ऑयल के किसी रिटेल आउटलेट्स पर कम से कम 25 लीटर या उससे अधिक का डीजल खरीदना होगा. शर्त यह है कि इसे एक ही बिल में खरीदना होगा. मतलब एक बार में ही आपको 25 लीटर डीजल खरीदना है. इसके अलग-अलग बिल नहीं होने चाहिए.25 लीटर या उससे ज्यादा डीजल खरीदने के बाद आपको जो सिंगल प्रिटेंड बिल मिलेगा. उस पर एक बिल नंबर और डीलर कोड (Dealer Code) होगा. उस कोड को 7799033333 नंबर पर SMS भेजना होगा.मैसेज भेजने के लिए सबसे पहले आपको डीलर कोड टाइप करना होगा इसके बाद स्पेस देनी होगी फिर बिल नंबर टाइप करें, फिर स्पेस देकर क्वांटिटी टाइप करें और 7799033333 नंबर सेंड कर दें.SMS DEALER CODE BILL NUMBER QUANTITY to 77990 33333. बता दें कि SMS की सुविधा BSNL / MTNL / VI / एयरटेल / एयरसेल / जियो समेत सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध है.