करोड़पति बनने का अचूक मंत्र, इस दिवाली से शुरू करें यह साधना

How to become Crorepati: हर किसी का सपना होता है कि उसके पास अपना खुद का एक मकान हो और उस मकान में परिवार के जीवन-यापन की हर सुख-सुविधाएं हों. हर किसी का सपना होता है मनी-मनी. इसके लिए लोग जतन भी करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस जतन में सफल हो पाते हैं.

बाजारवादी इस दुनिया में रईस बनना कोई मुश्किल भरा काम नहीं है. करोड़पति बनने के लिए जरूरत है तो बस एक साधना की. बचत और निवेश के सही मंत्र का पालन करने की. अगर आप भी पैसा कमाकर करोड़पति बनना चाहते हैं तो इस दीपावली से ही इसकी शुरूआत करें. क्योंकि दीपावली त्योहार है धन-संपदा और समृद्धि का. अधिकतर शुभ काम दिवाली से ही शुरू होते हैं.

हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट बताएंगे वो गुप्त मंत्र जिसकी मदद से आप करोड़पति बन सकते हैं. अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करके 1 करोड़ रुपये जमा करना चाहते हैं, तो लंबी अवधि में आपको करोड़पति बनने में मदद करने के लिए एक आसान नियम है.

करोड़पति बनने का मंत्र (How to become rich)

दीपावली के दिन बहुत से लोग दैविय शक्ति प्राप्त करने के लिए तंत्र साधना करते हैं, लेकिन हम आपको करोड़पति बनने का निवेश मंत्र बता रहे हैं. और यह मंत्र है 15-15-15 म्यूचुअल फंड निवेश मंत्र.

इस मंत्र की साधना शुरू करने से पहले आपको साधना की तैयारी करनी होगी. इस तैयारी में हर महीने की जाने वाली बचत, बचत में किस दर से इजाफा हो रहा है उसकी गणना, महंगाई की दर आदि का अध्ययन करना होगा. तभी आप एक करोड़ रुपये हासिल कर सकते हैं.

शेयर बाजार स्वभाव से अस्थिर होते हैं. लेकिन स्टॉक मार्केट का इतिहास बताता है कि लंबी अवधि में वे ऊपर की ओर बढ़ते हैं. इक्विटी मार्केट में हर साल 15 फीसदी का रिटर्न देना संभव नहीं हो सकता है लेकिन लंबी अवधि में करीब 15 फीसदी का सालाना रिटर्न हासिल किया जा सकता हैं.

क्या है 15-15-15 निवेश का मंत्र (money making tips)

संख्या ’15’ के इस्तेमाल के नियम में तीन बातें वृद्धि दर, अवधि और बचत की मासिक राशि के किया गया है. इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक करोड़ रुपये हासिल करने के लिए आपको 15 फीसदी रिटर्न का टारगेट लेते हुए 15 साल के लिए 15000 रुपये महीना निवेश करना होगा. 15 फीसदी रिटर्न+15 वर्ष का निवेश+15 हजार रुपये महीना बचत= 1 करोड़ रुपया.

इस मंत्र और आसानी से इस तरह समझा जा सकता है कि 15 साल की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर पर हर महीने 15000 रुपये का निवेश करके 1 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की जा सकती है.

लक्ष्य- 1 करोड़ रुपये

अवधि- 15 साल

कुल निवेश- 27 लाख

कुल लाभ- 73 लाख रुपये

यह मंत्र साधना आपको लंबी अवधि के लिए बचत की शुरुआत का एक कच्चा तरीका है. आप एक बड़ा कोष बनाने के लिए एसआईपी का उपयोग कर सकते हैं. आदर्श रूप से, किसी को निर्धारित लक्ष्य के लिए बचत करने के लिए उसमें महंगाई दर को शामिल करके गणना करनी चाहिए. और फिर उसके लिए बचत करना शुरू करनी चाहिए. यह मानते हुए कि आप 15 वर्षों (180 महीने) में वार्षिक रिटर्न का 15 प्रतिशत उत्पन्न करने में सक्षम हैं, आपको हर महीने 15000 रुपये बचाने की जरूरत है. इस तरह आप 15 साल बाद 1 करोड़ रुपये का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं.

कैसे काम करता है यह मंत्र (how to become millionaire)

15-15-15 म्यूचुअल फंड नियम दो प्रमुख बातों को ध्यान में रखता है – एक, निवेश की एसआईपी मोड और दूसरा कंपाउंडिंग जो निवेशक के लाभ के लिए काम करता है. 15-15-15 म्यूचुअल फंड निवेश नियम का पालन करते हुए, आप बचत की आदत पैदा करते हैं. बचत की यह आदत बाजार के उतार-चढ़ाव को नियंत्रण में रखने में मदद करती है क्योंकि यूनिट्स SIP के माध्यम से खरीदी जाती हैं. जब बाजार में बड़ी गिरावट आती है तो एक ही एसआईपी फोलियो में और अधिक फंड जोड़ सकते हैं.