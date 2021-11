Mutual funds: महज 10,000 रुपये की मंथली SIP बना सकती है आपको करोड़पति, जानें यहां

Money Making Tips: म्यूचुअल फंड में एसआईपी (Mutual Fund SIP investment) के माध्यम से निवेश करके आप छोटी रकम से भी एक बड़ा फंड इकट्ठा कर सकते हैं. म्‍यूचुअल फंड SIP निवेश से आप लंबे समय के लिए नियमित बचत करके अपनी बड़ी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं.

निवेश एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर आप एसआईपी में 30 या इससे अधिक समय के लिए निवेश करते हैं तो आपको कम से कम 12 प्रतिशत सालाना का रिटर्न मिलता है. यह रिटर्न 16-17 प्रतिशत तक भी जा सकता है. म्‍यूचुअल फंड्स की कई ऐसी स्‍कीम्‍स हैं, जिन्‍होंने लंबी अवधि के निवेश पर 12 फीसदी से ज्‍यादा का सालाना रिटर्न दिया है.

बन सकते हैं करोड़पति (How to Become Millionaire)

अपनी छोटी-छोटी बचत को अगर हर महीने निवेश की आदत बना लें, तो आप कुछ ही सालों में लाखों रुपये के स्वामी बन सकते हैं. निवेश विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर आप एसआईपी के माध्यम से हर महीने 10,000 रुपये का निवेश करते हैं तो 15 साल आसानी से 50 लाख से ज्‍यादा का फंड बना सकते हैं. और तीस साल में आप करोड़पति (How to become Crorepati) बन सकते हैं.

यही वजह है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी (SIP) म्युचुअल फंड में निवेश करने का सबसे पॉपुलर तरीका है. आप अपनी पसंद के म्युचुअल फंड (Mutual Fund) में अपनी सुविधा के हिसाब से अलग-अलग किश्तों में एक निश्चित धनराशि जमा कर सकते हैं.

टैक्स और निवेश एक्सपर्ट के अनुसार, अगर आप हर महीने 10,000 रुपये की एसआईपी करते हैं तो 30 सालों में आपका यह निवेश 12.7 करोड़ रुपये का हो जाएगा.

एक्सपर्ट कहते हैं कि म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन हैं लेकिन लंबी अवधि में यह जोखिम कम हो जाता है और ज्यादा रिटर्न की संभावना अधिक हो जाती है. इसलिए, यदि कोई निवेशक म्यूचुअल फंड एसआईपी निवेश का विकल्प चुनता है, तो निवेशक छोटी राशि से शुरुआत कर सकता है और लंबी अवधि में बड़ी राशि जमा कर सकता है. लेकिन, किसी को मासिक एसआईपी राशि में वार्षिक स्टेप-अप का उपयोग करके अपनी वार्षिक आय में वृद्धि के साथ अपने मासिक एसआईपी में इजाफा करना चाहिए.

एक्सपर्ट कहते हैं कि निवेशक को अपनी मासिक एसआईपी में 10 प्रतिशत सालाना की दर से इजाफा करना चाहिए क्योंकि, किसी की वार्षिक आय में कम से कम 10 प्रतिशत की वृद्धि होती है. इसलिए, वृद्धि के साथ मासिक एसआईपी बढ़ाना किसी की भी निवेशक के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा.

Mutual Fund Interest Rate

म्यूचुअल फंड में अगर आप अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो आपको लंबे समय के लिए निवेश करना होगा. 30 साल या उससे अधिक के निवेश पर कम से कम 12 प्रतिशत वार्षिक रिटर्न (mutual fund interest rate) की उम्मीद की जा सकती है. और यह रिटर्न 16-17 प्रतिशत तक जा सकता है. औसतन, कोई व्यक्ति अपने म्यूचुअल फंड एसआईपी निवेश पर 30 साल की अवधि के लिए लगभग 15 प्रतिशत रिटर्न की उम्मीद कर सकता है, बशर्ते उसने सही फंड चुने हों.

Mutual Fund SIP Calculator

अगर आप 30 साल के लिए 10 हजार रुपये महीने की एसआईपी, 10 प्रतिशत सालाना इजाफे के साथ, शुरू करते हैं और 15 फीसदी रिटर्न का अनुमान लगाते हैं तो एसआईपी कैलकुलेटर बताता है कि तीस साल बाद निवेशक को मैच्योरिटी के रूप में 12,69,88,106 यानी 12.70 करोड़ रुपये मिलेंगे.

