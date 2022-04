आप भी बन सकते हैं करोड़पति, आपका सपना पूरा करेगा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लान

How to Become Crorepati: हम दिन-रात कमाते हैं, लेकिन महंगाई हमारी कमाई खा जाती है. इस बढ़ती महंगाई के दौर में बचत तो दूर घर के खर्च पूरे हो जाएं, यही बहुत है. इसके बाद भी हमें भविष्य के लिए बचत तो करनी ही होगी. आज के दौर में पैसा कमाना और पैसा बचाना, दोनों ही बहुत जरूरी है. लेकिन इससे भी जरूरी है अपनी बचत को सही जगह निवेश करना और उसमें इजाफा करना.

अगर आप किसी खास टारगेट के लिए पैसे जोड़ना चाहते हैं तो निवेश बहुत जरूरी है. आप हर महीने एक निश्चित रकम निवेश करके अपने बड़े से बड़े आर्थिक लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं. अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं आप अपने इस सपने को भी पूरा कर सकते हैं.

आज के समय में करोड़पति बनना कोई मुश्किल काम नहीं है. बस जरूरत है नियमित निवेश की. क्योंकि, भले ही आप लाखों रुपये महीना कमाते हों, लेकिन उस कमाई का एक हिस्सा बचत नहीं करते और अगर करते हैं तो उसे सही जगह निवेश नहीं करते तो आप कभी भी रईस नहीं बन सकते. इसलिए सही दिशा और माध्‍यम के जरिए आप अपने छोटे निवेश को करोड़ों की दौलत में बदल सकते हैं.

ऐसा पूरा होगा सपना

महंगाई के इस दौर में निवेश के तमाम विकल्प, खासकर सरकारी योजनाओं में रिटर्न तो लगभग नहीं के बराबर है. महंगाई की तुलना में रिटर्न बहुत कम मिल रहा है. हां, शेयर मार्केट में रिटर्न अधिक है तो वहां जोखिम भी उतना ही ज्यादा. ऐसे में एक विकल्प बचता है और वह है म्यूचुअल फंड्स.

देखने में आया है कि म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए निवेश किया जाए तो 12 से 15 प्रतिशत का रिटर्न मिल जाता है. निवेश सलाहकार बताते हैं कि हर महीने 20,000 रुपए बचाकर आप करोड़पति बन सकते हैं. अगर निवेश पर 13-14 परसेंट का रिटर्न मानकर चला जाए तो आप 15 साल में करोड़पति बन सकते हैं.

सलाहकार बताते हैं कि 20 हजार रुपये के मासिक निवेश में से 15,000 रुपए लार्ज कैप और मल्‍टीकैप फंड्स में जमा करने चाहिए. शेष 5,000 रुपए का निवेश मिड और स्‍मॉल कैप इक्विटी फंड्स में करना चाहिए. फाइनेंशियल एडवाइर की सलाह पर ऐसे फंड्स का चुनाव करना चाहिए जिन्होंने 5 साल की अवधि के दौरान शानदार रिटर्न दिया है.

(डिस्क्लेमर: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. hindi.news18.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Tags: Business news, How to be a crorepati, Investment tips, Mutual funds, Personal finance