अगर आप भी शेयर बाजार (Stock Market) के जरिए करोड़पति (How to become crorepati) बनने का सोच रहे हैं तो आपको बता दें इसके लिए कुछ नियमों को फॉलो करना होगा, जिसके जरिए आप छोटी रकम लगाकर बड़ा फंड बना सकते हैं. बाजार में रिस्क के साथ-साथ बड़ा रिटर्न भी शामिल रहता है. आज हम आपको 5 ऐसे गोल्डन टिप्स के बारे में बताएंगे, जिसको फॉलो करके आप अपने करोड़पति बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं. मार्केट के बड़े-बड़े दिग्गज भी इनको फॉलो करते हैं-आपको बता दें दुनिया के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे, आरके दमानी (RK Damani) और राकेश झुनझुनवाला भी इन टिप्स को फॉलो करते हैं. इन टिप्स को फॉलो करके ही ये लोग इस बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं. हालांकि मार्केट में रिस्क के चलते कई बार निवेशकों को बड़ा नुकसान भी उठाना भी पड़ता है.किसी भी शेयर में पैसा लगाने से पहले यह न देखें कि किस शेयर की कीमत कितनी है...आप कंपनी के वैल्युएशन के हिसाब से पैसा लगाएं. कई बार 50 रुपए का शेयर 100 रुपए वाले शेयर से ज्यादा अच्छा होता है. तो वैल्युएशन का एनालिसस अच्छे से कर लें. कंपनी का प्रदर्शन बेहतर है तो मार्केट के उतार-चढ़ाव से दिक्कत नहीं होगी.एक्सपर्ट के मुताबिक, मार्केट में निवेश करने से पहले यह चेक कर लें कि आपकी कंपनी डिविडेंड दे रही है या नहीं. अगर कंपनी रेगुलर बेसिस पर निवेशकों को डिविडेंड दे रही है तो इससे पता चलता है कि कंपनी के पास कैश की कोई कमी नहीं है. इसके अलावा कैश सरप्लस वाली कंपनियों का प्रदर्शन भी बेहतर रहता है. तो इन कंपनियों में निवेश करने से ग्राहकों को फायदा होगा.इसके अलावा पैसा लगाने के लिए आप कभी भी वक्त का इंतजार न करें. आम निवेशक सही समय के इंतजार में मार्केट में निवेश नहीं कर पाते. वहीं जब समय बीत जाता है तो वो मार्केट की चाल को देखकर ऊंचे स्तरों पर पहुंचे स्टॉक्स में निवेश कर देते हैं और घाटा उठा लेते हैं.इसके अलावा किसी को देखकर मार्केट में निवेश न करें. दुनिया के दिग्गज निवेशक वॉरने बफेट भी निवेशकों को यही सलाह देते हैं. स्टॉक मार्केट में सफल होने का मंत्र (Stock Market investment mantra) है कि आप लोगों को फॉलो न करें, लोग आपको फॉलो करें. इसके अलावा जब दूसरे लालच में आ रहे हैं तो आप सतर्क हो जाएं. वहीं, जब दूसरे सतर्क रुख अपनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप पैसा कमाने के बारे में सोचे.बता दें निवेश करने से पहले से आप ये चेक कर लें कि कंपनी के Debt की क्या स्थिति है, जिन कंपनियों पर कर्ज कम हो ऐसी कंपनियों में निवेश करने का प्लान बनाएं. अगर कंपनी पर कर्ज कम होगा तो कैश को लेकर किसी भी तरह का दबाव नहीं रहेगा.