राकेश झुनझुनवाला जैसा बनने के लिए क्या करना होगा? बस करने हैं 3 काम, पर वही नहीं कर पाते लोग

हाइलाइट्स शेयर मार्केट में निवेश के लिए राकेश झुनझुनवाला की की स्ट्रैटेजी सटीक थी. राकेश झुनझुनवाला को भी शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा था. शेयर मार्केट से ज्यादा रिटर्न पाने के लिए आपको धैर्य रखना बेहद जरूरी है.

How to become a big bull of share market : शेयर मार्केट में बिग बुल के नाम से मशहूर राकेश झुनझुनवाला को कौन नहीं जानता? शेयर मार्केट में पैसे लगाने वाला हर शख्स उनके जैसा बनना चाहता है. पिछले साल दुनिया छोड़ने वाले राकेश झुनझुनवाला एक अच्छे निवेशक होने के साथ-साथ दूसरे निवेशकों के लिए एक प्रेरक व्यक्ति रहे हैं. उन्होंने कई और निवेशकों को समझदारी से अपने पैसे लगाने के लिए प्रेरित भी किया था. दिग्गज राकेश झुनझुनवाला के पास 3 ऐसी चीजें थीं, जिनके बूते वे बाजार के बुल कहलाए. खास बात यही है कि वे तीनों चीजें हर किसी के पास हो सकती हैं, मगर लोग उन 3 चीजों को ही सही से फॉलो नहीं कर पाते और लॉस लेकर बाजार से विदा हो जाते हैं.

अगर आप भी राकेश झुनझुनवाला की तरह शेयर मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है. फर्स्ट ग्लोबल (First Global) की चेयरपर्सन और एमडी देविना मेहरा ने सीएनबीसी आवाज़ के साथ हुई खास बातचीत में बताया कि लंबे समय में पैसा कमाने के लिए धैर्य रखना बेहद जरूरी है. धैर्य उन्हीं तीनों चीजों में से एक है और बाकी की दो चीजें हैं सही स्ट्रैटजी और बाजार की समझ.

ये भी पढ़ें – गारंटर बनकर दिलाने जा रहे हैं किसी को लोन तो आप भी फंस सकते हैं पचड़े में

झुनझुनवाला को भी देखने पड़े थे मार्केट के उतार चढ़ाव

शेयर मार्केट में निवेश के लिए राकेश झुनझुनवाला की स्ट्रैटजी सटीक थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें भी मार्केट के कई उतार-चढ़ाव देखने पड़े थे. झुनझुनवाला की एक किताब के मुताबिक, उनका जो इक्विटी में रिटर्न आया वो हर साल बराबर नहीं था. उदाहरण के तौर पर देखें तो 1989 से 1992 के बीच उन्हें अच्छा रिटर्न मिला और फिर 2003 से 2007 के बीच भी उन्हें अच्छा फायदा हुआ था. वहीं 1994 से 1999 के दौरान बीच में ऐसा समय भी आया था, जब कोई रिटर्न नहीं बना. इसी तरह आपको भी कई साल तक बिना रिटर्न के भी रहना पड़ सकता है. ऐसे में आपको समय में आपको लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन में ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी चाहिए.

ज्यादा रिटर्न पाने के लिए धैर्य रखना बेहद जरूरी

शेयर मार्केट से ज्यादा रिटर्न पाने के लिए आपको धैर्य रखना बेहद जरूरी है. एक जमाने में जेके ग्रुप, मोहनलाल ग्रुप, थापर ग्रुप आदि डॉमिनेट करते थे. फिर बीच में पीएसयू का बहुत टाइम आया. जहां तक असेट अलोकेशन का प्रश्न है, तो मार्केट जब भी फ्लाट रहेगी या थोड़ी नीचे आएगी, तब अगर आप एक दम से भाग जाएंगे तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा. जबकि आप पिछले 40 साल का रिटर्न देखें, तो उस समय के 100 रुपये आज 44 हजार रुपये बन चुके हैं. लेकिन अगर 40 सालों में जो 10 सबसे अच्छे दिन थे, वो अगर आपने मिस कर दिए, तो आपका दो-तिहाई रिटर्न का नुकसान झेलना पड़ेगा.

जब मार्केट डाउन होने लगे तो भागें नहीं

देविना मेहरा ने बताया कि राकेश झुनझुनवाला की सुपर पावर यही थी कि वो ये समझ सकते थे कि इक्विटी का रिटर्न कैसा होता है. जब बाजार ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा होता है तब ज्यादातर ये दिन आते हैं कि लोग अपना शेयर निकालकर भागना चाहते हैं. अच्छे रिटर्न के लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ता है. आपको इस चीज को समझते हुए जब मार्केट डाउन का समय चल रहा हो तो पूरी तरह से भागने की बजाय धैर्य के साथ उसमें बने रहना चाहिए.

Tags: Business news, Business news in hindi, Investment tips, Rakesh Jhunjhunwala, Share market, Shares, Stock market