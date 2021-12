LPG Cylinder- अब इस नए तरीके से तुरंत बुक करें रसोई गैस सिलेंडर, बेहद आसान है ये प्रोसेस

नई दिल्ली. LPG Gas Cylinder- एलपीजी सिलेंडर (LPG cylinder) की बुकिंग इन दिनों तेजी से हो रही है. डिजिटल युग में वैसे तो बहुत सारे विकल्प हैं जिसके जरिए आप बस एक बटन क्लिक पर अपने घर के आराम से अपना गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं. बता दें कि इंडेन गैस, एचपी गैस और भारत गैस सभी की अपनी ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग सेवाएं हैं, जो ग्राहकों को कॉल करने या गैस डीलरशिप पर जाने की परेशानी के बिना एलपीजी सिलेंडर रिफिल बुक करने में सक्षम बनाती हैं.

आप अपना एलपीजी गैस सिलेंडर आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप (LPG gas cylinder via the IPPB mobile banking app) के जरिए भी बुक कर सकते हैं. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (India Post Payments Bank )ने ट्वीट किया, “IPPB ऑनलाइन अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप से एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग को आसान और सुरक्षित बनाता है.”

शेयर किया गया है ये वीडियो

आईपीपीबी ने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें उसने ऐप के माध्यम से इसे ऑनलाइन करने के लिए एक स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस बताया है. गैस सिलेंडर बुक करने के आसान तरीके के बारे में सोच रहे हैं? चिंता न करें और आईपीपीबीऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग ऐप का उपयोग करके इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें.

@IPPBOnline makes booking of LPG gas cylinder easy and secure with its Mobile Banking app.

