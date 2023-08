हाइलाइट्स अभिनेता शाहरूख खान की चांद पर जमीन है. सुशांत सिंह राजपूत का नाम भी इस लिस्ट में है. आखिर कौन बेचता है चांद पर जमीन.

How to buy land on moon: चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल 23 अगस्त (बुधवार) की शाम को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है. चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अब रोवर मॉड्यूल चांद के बारे में जानकारी हासिल करेगा. चांद पर भारत का परचम लहराने के बाद वहां जमीन लेने की होड़ एक बार फिर तेजी से बढ़ने वाली है. वैसे तो आपको बता दें कि कई फिल्मी सितारों ने चांद पर पहले से ही अपना प्लॉट कटा रखा है. तो क्या अब आप भी अपनी जमीन लेने का प्लान बना रहे हैं, अगर हां तो हम इसके बारे में डिटेल में बता रहे हैं.

अक्सर इस बात को सुनने को मिलता है कि अमुक आदमी ने चांद पर जमीन खरीदी है. कभी सुपरस्टार अभिनेता शाहरूख खान का नाम, तो कभी सुशांत सिंह राजपूत का नाम चांद पर जमीन खरीदने वालों की लिस्ट में सुनने को मिलता है. सुशांत सिंह राजपूत ने साल 2018 में चांद पर जमीन खरीदी थी. वहीं बॉलीवुड के बादशाह यानी शाहरुख खान को उनके एक फैन ने चांद पर जमीन तोहफे में दी थी.

कैसे खरीदें चांद पर जमीन

रिपोर्ट के मुताबिक Luna Society International और International Lunar Lands Registry ऐसी कंपनी है जो चांद पर जमीन बेचने का दावा करती है. इन कंपनियों के द्वारा 2002 में ही हैदराबाद के राजीव बागड़ी और 2006 बेंगलुरू के ललित मोहता ने भी चांद पर प्लॉट खरीदा था. इन लोगों का मानना है की चांद पर आज नहीं तो कल जीवन तो बसना ही है. सुशांत ने चांद पर जमीन इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री से खरीदी थी. उनकी यह जमीन चांद के ‘सी ऑफ मसकोवी’ में है.

कितनी है कीमत

लूनर रजिस्ट्री डॉट कॉम के अनुसार चांद पर एक एकड़ जमीन की कीमत 37.50 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 3112.52 रुपये है. कम कीमत होने के कारण लोग भावनाओं में बहकर रजिस्ट्री कराने के बारे में ज्यादा नहीं सोचते. जब जमीन की कीमत तय है तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर चांद का मालिक कौन है? Outer Space Treaty 1967 के मुताबिक, अंतरिक्ष के किसी भी ग्रह या फिर चांद पर किसी भी एक देश या व्यक्ति का अधिकार नहीं है. चांद पर बेशक किसी भी देश का झंडा लगा हो, लेकिन चांद का मालिक कोई नहीं.

चांद पर जमीन की बिक्री कानूनी या गैरकानूनी?

इस बारे में इंटरनेशनल संगठनों का मानना है कि चांद की जमीन पर कानूनी तौर पर किसी का मालिकाना हक नहीं माना जा सकता, क्योंकि पृथ्वी से बाहर की दुनिया पूरी मानव जाति की धरोहर है. इस पर किसी एक देश का कब्जा नहीं हो सकता. 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी के मुताबिक स्पेस में किसी भी ग्रह या उनके उपग्रहों पर किसी भी एक देश या व्यक्ति का अधिकार नहीं है. भारत समेत 110 देशों ने इस पर साइन किए हैं. बिना किसी अधिकार के लिए कंपनियां चांद पर जमीन की रजिस्ट्री करने का दावा करती हैं. यह एक तरह से गोरखधंधा है.

