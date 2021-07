अब तक नहीं खुलावाया Jandhan Account तो पुराने खाते को ही कराएं कंवर्ट, मिलेगा 2 लाख का फायदा

अगर आपने भी अभी तक जनधन खाता (Jandhan account) नहीं खुलवाया है तो अब आप अपने पुराने सेविंग अकाउंट (how to covert savings account into jandhan account) को ही जनधन खाते में कंवर्ट करा सकते हैं. इसके लिए आपको बैंक की ब्रांच में जाना होगा. यहां आपको एक फॉर्म भरना होगा और रुपे कार्ड (RuPay Card) के लिए आवेदन करना होगा. ऐसा करने के बाद आपको फॉर्म को बैंक में जमा करना होगा. इस फॉर्म के जरिए आपका बैंक खाता जनधन खाते में कंवर्ट हो जाएगा.इस खाते में आपको डिपॉजिट पर ब्याज मिलता है. इसके अलावा खाते के साथ फ्री मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी दी जाती है. जनधन खाता है तो आप ओवरड्रॉफ्ट के जरिए अपने खाते से अतिरिक्त 10,000 रुपये तक निकाल सकते हैं. मगर ये सुविधा जन धन खाते के कुछ महीनों तक सही से रखरखाव के बाद ही मिलती है.सबसे पहले बैंक ब्रांच जाइए.वहां एक फॉर्म भरिए और अपने खाते के एवज में RuPay कार्ड के लिए आवेदन कीजिए.फॉर्म भरने के बाद इसे बैंक में सब्मिट करें.इसके बाद आपका खाता जनधन खाते में बदल जाएगा.PMJDY के तहत खुलने वाले खातों में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है. हालांकि, आप अगर चेकबुक की सुविधा चाहते हैं तो फिर आपको मिनिमम बैंलेंस मेंटेन करना होगा.>> 2 लाख रुपये तक एक्सिडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है.>> 30,000 रुपये तक का लाइफ कवर, जो लाभार्थी की मृत्यु पर योग्यता शर्तें पूरी होने पर मिलता है.>> जन धन खाता खोलने वाले को रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है जिससे वह खाते से पैसे निकलवा सकता है या खरीददारी कर सकता है.>> जनधन खाते के जरिए बीमा, पेंशन प्रोडक्ट्स खरीदना आसान है.>> डिपॉजिट पर ब्याज मिलता है. इसके अलावा खाते के साथ फ्री मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी दी जाती है.>> सरकारी योजनाओं के फायदों का सीधा पैसा खाते में आता है.>> देश भर में पैसों के ट्रांसफर की सुविधा है.PMJDY की वेबसाइट के मुताबिक पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड नंबर, चुनाव आयोग द्वारा जारी वोटर आइडी कार्ड, राज्य सरकार के अधिकारी के हस्ताक्षर वाले मनरेगा जॉब कॉर्ड जैसे दस्तावेजों के जरिए आप जनधन खाता खोलवा सकते हैं.