अगर आपके पास है Aadhaar तो एक क्लिक में मिल जाएगा लोन, जानें कैसे और कहां करें अप्लाई?

नई दिल्ली. अगर आप लोन लेकर कोई जरूरी काम करना चाहते हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आज के समय में लोन लेना (How to get a Personal Loan) पहले के मुकाबले आसान हो गया है. बता दें कि अगर आप लोन के लिए एलिजिबल हैं तो अब आपको ज्यादा पेपर वर्क की जरूरत नहीं होगी. आपको बैंक के पास KYC डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं और ताकि बैंक को सभी डिटेल्स मिल जाएं. आप आधार कार्ड (Aadhaar card) के जरिए भी पर्सनल लोन (Personal Loan through Aadhaar) के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

आधार कार्ड की मदद से आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन (Personal loan) मिलता है जिसके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन (How to apply for loan) भी अप्लाई कर सकते है. इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और e-KYC डॉक्यूमेंट्स देने होंगे.आपको किसी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी.

जानिए कैसे आधार से मिलेगा लोन?

– इसके लिए सबसे पहले आपको अपने बैंक के मोबाइल ऐप (Mobile app) या वेबसाइट पर लॉगिन करें.

– यहां आपको Loan का विकल्प मिलेगा. आपको पर्सनल लोन का विकल्प लेना होगा और उस पर क्लिक करके एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी और फिर Apply Now पर क्लिक करना होगा.

– इसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म भरकर अपनी पर्सनल डीटेल जैसे एंप्लॉयमेंट और पर्सनल डीटेल भरनी होंगी.

– आपके पास बैंक से कॉल आएगा जो आपकी डीटेल्स और एलिजिबिलिटी वैरीफाई करेगा और वेरिफिकेशन के बाद आपका लोन अप्रूव हो जाएगा.

– लोन पास होने का बाद सेविंग अकाउंट में लोन का पैसा आपके खाते में आ जाएगा.

जानें क्या है नियम और शर्तें?

लोन लेने के लिए आपकी उम्र 23 साल होनी चाहिए. आपके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए और आप कहीं पब्लिक, प्राइवेट या मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी होनी जरूरी है. आपका क्रेडिट स्कोर सही होना चाहिए. आपको अपनी न्यूनतम आय दिखानी होगी.