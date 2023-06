हाइलाइट्स ओपनएआई कंडिडेट की प्रैक्टिकल नॉलेज को ज्‍यादा तवज्जो देती है. ओपनएआई एपीआई का यूज कर कोई भी अपना प्रोजेक्‍ट बना सकता है. इस प्रोजेक्‍ट को सैम ऑल्‍टमैन को रिव्‍यू के लिए भेजकर नौकरी मांगी जा सकती है.

नई दिल्‍ली. चैटजीपीटी की पैरेंट कंपनी ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्‍टमैन (OpenAI CEO Sam Altman) अपनी टीम के साथ हाल ही में भारत दौरे पर आए थे. उन्‍होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के साथ भी मुलाकात की थी. साथ ही उन्‍होंने बहुत से अन्‍य लोगों के साथ भी विचार-विमर्श किया था. लॉन्‍च के बाद से ही चर्चा में रहने वाले चैटजीपीटी (ChatGPT) को आने वाले समय में नौकरियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है. वहीं, बहुत से लोगों के मन में यह सवाल भी उठता है कि ओपनएआई में नौकरी कैसे (How To Get A Job In ChatGPT) पाई जा सकती है और कंपनी चैटजीपीटी के लिए हायरिंग आखिर कैसे करती है?

चैटजीपीटी में नौकरी पाने के सीक्रेट से पर्दा सैम ऑल्‍टमैन के साथ आए एक इंजीनियर ने ही उठा दिया. दरअसल, आईआईटी दिल्‍ली में छात्रों के साथ बातचीत में भी यह सवाल उठा और ऑल्‍टमैन से उनकी कंपनी की हायरिंग प्रोसेस के बारे में पूछा गया था. ऑल्‍टमैन के साथ आए एक इंजीनियर ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, “ओपनएआई एपीआई का इस्‍तेमाल कर कुछ कूल प्रोडक्‍ट बनाओ और उसे सैम ऑल्‍टमैन को भेज दो. नौकरी पाने का यह सबसे आसान तरीका है.”

प्रेक्टिकल नॉलेज पर जोर

ओपनएआई एक कंडिडेट की प्रैक्टिकल नॉलेज को ज्‍यादा तव्‍वजो देती है. यही कारण है कि ओपनएआई अपने पावरफुल लैंग्‍वेज मॉडल और एआई कैपेबिलिटी का एक्‍सेस डवलेपर्स को अपने प्रोजेक्‍ट बनाने के देती है. जो लोग ओपनएआई में नौकरी करना चाहते हैं, वो अपने प्रोजेक्‍ट बनाने के लिए ओपनएआई एपीआई का उपयोग कर अपने प्रोजेक्‍ट बनाकर अपनी क्षमताओं को दिखा सकते हैं. अपने प्रोजेक्‍ट को वे रिव्‍यु के लिए सैम ऑल्‍टमैन को भेज सकते हैं. इससे उनके सैम की कंपनी में नौकरी मिलने के चांस बढ़ जाएंगे.

ऐसे भी कर सकते हैं अप्‍लाई

ओपनएआई अपनी वेबसाइट पर भी जॉब ओपनिंग की सूचना देती है. कंपनी की वेबसाइट के करियर पेज पर हायरिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं. आवेदन करने के लिए, आपको कुछ बुनियादी जानकारी जैसे आपका नाम, ईमेल पता और फोन नंबर प्रदान करना होगा. आपको अपना बायोडाटा संलग्न करना होगा और कंपनी में शामिल होने के लिए आप कब उपलब्‍ध हो सकते हैं, इस बात की जानकारी भी देनी होगी. अमेरिका से बाहर के सेलेक्टिड उम्‍मीदवारों की मदद OpenAI इमिग्रेशन और अन्‍य कामों में भी करती है.

