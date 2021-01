नौकरीपेशा के लिए जरूरी खबर: अगर आप अपना UAN भूल गए हैं, तो इन 3 तरीकों से करें पता

अगर आप नौकरी करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि मौजूदा समय में यूनिर्वसल अकाउंट नंबर या यूएएन (UAN) नंबर बहुत जरूरी हो गया है. दरअसल, इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) अपने सब्सक्राइबर्स को एक यूएएन जारी करता है.UAN नंबर के जरिए आप अपने ईपीएफ अकाउंट (EPF Account) को ट्रैक कर सकते हैं. यूएएन 12 अंकों का एक यूनिवर्सल नंबर होता है. यह नंबर जब सदस्यों को दिया जाता है तो लाइफ टाइम वैलिड रहता है. यह पूरे जीवन में एक ही नंबर होता है, आप चाहें जितनी नौकरी बदल लें. अगर आप अपना UAN भूल गए हैं तो ऑनलाइन, मिस्ड कॉल या फिर SMS के जरिए घर बैठे इसे जान सकते हैं. इसे जानने के लिए आपका मोबाइल नंबर ईपीएफओ के साथ रजिस्टर होना चाहिए और केवाईसी पूरी होनी चाहिए.ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 011-22901406 पर मिस्ड कॉल देनी होगी. इसके बाद आपको एक मैसेज मिलेगा जिसमें UAN नंबर सहित अन्य डिटेल्स रहता है.ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से EPFOHO UAN ENG लिखकर 7738299899 पर मैसेज भेज दें. हिंदी भाषा में जानकारी प्राप्त करने के लिए EPFOHO UAN HIN लिखकर मैसेज भेजें. इसके बाद आपको एक मैसेज मिलेगा जिसमें UAN नंबर सहित अन्य डिटेल्स रहता है.>> EPFO के पोर्टल https://www.epfindia.gov.in/site_en/For_Employees.php पर जाकर सर्विसेज सेक्शन में Member UAN/Online Service (OCS/OTCP) पर क्लिक करें.>> अब राइट साइड में इंपोर्टेंट लिंक्स सेक्शन में Know Your UAN पर क्लिक करें.>> रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा डालकर Request otp पर क्लिक करें.>> मोबाइल नंबर पर आए OTP और कैप्चा डालकर सबमिट करें.>> अब PF अकाउंटधारक की कुछ डिटेल्स डालनी होगी. फिर Show My UAN पर क्लिक करें