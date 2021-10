बिना कुछ किए भी अमीर बन सकते हैं! बस अपनाने होंगे ये टिप्स

Money Making Tips: जो सुंदरता, भव्यता और समृद्धि हमें आकर्षित करती है, जिनकी सफलता हमें अचम्भे में डालती है, वह मुकाम, भव्यता या समृद्धि कोई चुटकी बजाकर हासिल नहीं की जा सकती. इसके लिए समय लगता है. भारत के रईस भरत झुनझुनवाला हों या फिर दुनिया के टॉप रईसों में शामिल वारेन बफेट कोई एक दिन में इतने दौलतमंद नहीं हुए. इस बुलंदी पर पहुंचने के पीछे इनकी वर्षों की अथक मेहनत है. और ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने कामयाबी के सोपान चढ़ने शुरू किए तो बस चढ़ते ही चले गए. इस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में तमाम उतार-चढ़ाव भी आए. ये आज अर्श पर हैं तो कभी फर्श पर भी गिरे होंगे.

आज ज़माना तुरंत-फुरंत का है. आप कामयाबी या संतुष्टि भी इंस्टेंट चाहते हैं. इसके लिए हम 20-30 साल इंतजार नहीं कर सकते.

हां हम जानते हैं कि हमारा निवेश ही हमें जीवन में वह कामयाबी या संतुष्टि दे सकता है जिसकी हम चाहत रखते हैं, लेकिन इसके लिए हमें इंस्टेंट निवेश करना होगा. निवेश वह पैसे का भी हो सकता है, शिक्षा का भी, हमारे व्यक्तिव में सुधार का भी और हमारे धैर्य में भी.

इसलिए आपको बिना कुछ किए अमीर बनना है तो इसके लिए कम से कम आपको तुरंत निवेश शुरू करना होगा.

पहले निवेश करें

हम बाजार के उतार-चढ़ाव से डरते हैं और निवेश की तरफ अपने रुझान को रोके रखते हैं. और ऐसा भी नहीं है कि हम निवेश नहीं करते, लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है. इसलिए बेहतर होगा कि पहले निवेश करना शुरू करें फिर अन्य बातों के लिए सोचें.

सच में धन कमाने के तरीके बहुत सरल हैं, लेकिन ये तरीके जितने सुसंगत रहेंगे उतनी ही सुगतमा से पैसा आता भी है.

निवेश करें और भूल जाएं

आपको निवेश के लिए खर्चों पर लगाम लगने, समय पर सही टारगेट में निवेश करने और निवेश करके भूल जाने (buy right, sit tight’ to ‘fill it, shut it, forget it) की तकनीक पर काम करना होगा. बस इस नियम का पालन करो और कुछ ना करो. इस तरह कुछ ना करें और अमीर बनने के सपनों को पूरा करें.

अब आप सोचेंगे कि भला ऐसे भी कोई रईस बन सकता है. अगर ऐसा होता तो दुनिया के सभी लोग अमीर ना बन जाते, और अगर वे ऐसा नहीं कर रहे हैं तो क्या दुनिया पागल है. क्यों जो पैसा निवेश किया है वो हमेशा बढ़ता रहेगा, बाजार में उतार-चढ़ाव नहीं आते क्या,,और ना जाने कितने सवाल जहन में उमड़ पड़ते हैं.

लंबी अवधि के निवेश में होती है कमाई

हां, ये सही है कि बाजार में उतार-चढ़ाव का दौर जारी रहता है, लेकिन थोड़े समय के लिए. अगर आप निवेश करके भूल जाने वाली ट्रिक पर काम करेंगे तो निश्चित ही लंबी अवधि का निवेश आपको सिर्फ और सिर्फ कमाई करके देगा. आप पिछला कोई भी रिकॉर्ड देख सकते हैं.

निश्चित ही यह मंत्र आपको 25 साल तक कुछ न करने के बाद भी आपको काफी अमीर बना सकता है. बेशक, आपको पहले निवेश करना चाहिए, और नियमित रूप से, इसके अलावा अमीर बनने का कोई रास्ता नहीं है.