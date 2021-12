अगर आप डायबिटीज के रोगी हैं तो आंखों की रोशनी को खोने से कैसे रोकें

भारत विश्व की डायबिटीज राजधानी बनने वाला है. 2021 तक भारत की वयस्क आबादी में डायबिटीज के करीब 7.4 करोड़ मामले देखे गए हैं. इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह संख्या 2030 में 9.3 करोड़ और 2045 में 12.4 करोड़ हो जाएगी.

डायबिटीज से सिर्फ थकान और चिड़चिड़ापन ही नहीं होता, बल्कि यह आपके शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकता है. डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या दोनों ही मिलकर, विश्व स्तर पर आखिरी स्टेज की 80% किडनी की बीमारी की वजह बन गए हैं. डायबिटीज और गंभीर किडनी रोग, दोनों ही हृदय रोगों से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं. वैश्विक स्तर पर डायबिटीज के 4 से 6 करोड़ लोगों में, डायबिटिक पैर व शरीर के निचले अंगों की बीमारियां अक्सर देखी जाती हैं. यह डायबिटीज से ग्रस्त लोगों में दूसरी बीमारियों के जल्द होने की एक महत्वपूर्ण वजह भी है. पुराने अल्सर और किसी अंग के सर्जरी के ज़रिए कटने की वजह से जीवन में खुशियां कम हो जाती हैं और समय से पहले मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है.

डायबिटीज़ की अन्य ज्ञात जटिलता डायबिटिक रेटिनोपैथी है. यह आंख का ऐसा विकार है जो डायबिटीज वाले लोगों में आंख की रोशनी के खोने की सबसे सामान्य वजह है. 1980 और 2008 के बीच दुनिया भर में किए गए 35 अध्ययनों के विश्लेषण के आधार पर, रेटिनल इमेज का उपयोग करने वाले डायबिटीज ग्रस्त 35% लोगों में डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें से 12% लोगों में आंखों की रोशनी जाने के खतरे से जुड़ी डायबिटिक रेटिनोपैथी मौजूद थी. भारत में, यह समस्या जागरूकता की कमी और अनियंत्रित डायबिटीज़ के बहुत तेजी से फैलने से और भी जटिल होती जा रही है. एक अनुमान के मुताबिक 4.39 करोड़ भारतीयों को डायबिटीज है, जो अभी तक डायग्नोस नहीं हो पाया है.

क्या आपको पता है कि, डायबिटिक रेटिनोपैथी, आंखों की रोशनी पर कैसे असर डालती है? हाई ब्लड ग्लूकोज के स्तर को, जब अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है, तो छोटी रक्त वाहिकाओं में थक्के बन जाते हैं जो आपके रेटिना को स्वस्थ रखते हैं. रेटिना आंख के पीछे की एक परत होती है जो प्रकाश को इमेज में बदलने का काम करती है. रक्त वाहिकाओं में सूजन हो सकती है, तरल पदार्थ का रिसाव हो सकता है, या खून बह सकता है, जिससे अक्सर आंख की रोशनी में बदलाव या अंधापन हो जाता है. यह स्थिति आमतौर पर दोनों आंखों को प्रभावित करती है. अगर इसका समय रहते इलाज न किया जाए, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी से आपके रेटिना पर दाग पड़ सकता है, उसे नुकसान पहुंच सकता है और आंखों की रोशनी भी जा सकती है.

डायबिटिक रेटिनोपैथी सभी प्रकार के डायबिटीज वाले लोगों पर असर डाल सकती है – चाहे वह टाइप I, टाइप II या गर्भकालीन डायबिटीज हो. टाइप II डायबिटीज वाले सभी रोगियों में से लगभग दो-तिहाई और टाइप I डायबिटीज वाले लगभग सभी रोगियों में समय के साथ डायबिटिक रेटिनोपैथी के होने की संभावना बनी रहती है.

हो सकता है कि इस बीमारी के बढ़ने तक, आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी के कोई साफ लक्षण न दिखें. यही कारण है कि नियमित जांच कराते रहना जरूरी है. यह एक ऐसी बीमारी है जिसे रोका जा सकता है, लेकिन ठीक नहीं किया जा सकता. डायबिटिक रेटिनोपैथी के लक्षणों में धुंधला दिखना, रंग देखने में परेशानी होना, छेद या फ्लोटर्स या काले धब्बों का दिखना शामिल है. हालांकि, पढ़ने या गाड़ी चलाने में परेशानी का होना, इसके शुरुआती लक्षणों में से एक है. इसलिए, अगर आप इसकी जांच कराते हैं और ब्लड रिपोर्ट के मुताबिक डायबिटिक या प्री-डायबिटिक कैटगरी में आते हैं, तो समझ लीजिए कि आंखों का टेस्ट कराने का समय आ गया है.

डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग के महत्व को समझते हुए, Novartis के सहयोग से Network 18 ने ‘Netra Suraksha’ – इंडिया अगेंस्ट डायबिटीज पहल शुरू की है. इस पहल का मकसद डायबिटीज़ और आंखों से संबंधित जटिलताओं, जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी (आंखों की रोशनी का चोर) के बारे में जागरूकता पैदा करना है. भारतीय चिकित्सा समुदाय, थिंक टैंक और नीति निर्माताओं की मदद से इसे क्रियान्वित करने की योजना है. राउंड टेबल चर्चा और नियमित तौर पर जागरूकता अभियान चलाने के अलावा, इस पहल ने डायबिटिक रेटिनोपैथी सेल्फ चेकअप की सुविधा भी उपलब्ध कराई है. साथ ही, इस पहल के तहत कई लेख और वीडियो प्रकाशित किए जाएंगे जो डायबिटीज से पीड़ित लोगों (और प्री-डायबिटिक लोगों) के स्वास्थ्य खास तौर पर आंखों से जुड़ी समस्याओं को बेहतर ढंग से मैनेज करने में उनकी मदद करेंगे..

अपनी भूमिका निभाएं: आज ही अपनी और अपने प्रियजनों के डायबिटिक रेटिनोपैथी की जांच कराएं. डायबिटिक रेटिनोपैथी सेल्फ चेकअप से शुरुआत करें. लक्षण पाए जाने पर, अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल और ब्लड प्रेशर की जांच के लिए अपॉइंटमेंट लें. यहां तक ​​कि अगर आपका ब्लड ग्लूकोज और ब्लड प्रेशर सामान्य हों, तो भी सुनिश्चित करें कि आप साल भर में कम से कम एक बार आंखों की पूरी जांच कराने के लिए आंख के डॉक्टर के पास जाएं.

बढ़ती डायबिटिक रेटिनोपैथी से असरदार ढंग से लड़ने के लिए, गैर-इनवेसिव दर्द रहित टेस्ट पहला कदम है. आपका डॉक्टर आपकी आंखों की रक्त वाहिकाओं में किसी भी बदलाव को देखने के लिए आपकी पुतलियों को डायलेट (चौड़ा) करेगा, ताकि वे जान सकें कि क्या डायबिटिक रेटिनोपैथी का कोई लक्षण मौजूद है या नहीं. वे यह भी जांचेंगे कि कहीं आपका रेटिना सूज या अलग तो नहीं हो गया है. इस सब में एक घंटे से भी कम समय लगता है.

अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी डायग्नोस हो भी जाती है, तो भी आपके लिए सब कुछ खत्म नहीं हो जाता. डायबिटिक रेटिनोपैथी को आसानी से ठीक किया जा सकता है. जितनी जल्दी यह पकड़ में आएगी, आप उतनी ही जल्दी इसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं. वास्तव में, टाइप II डायबिटीज़ को अब एक ठीक की जा सकने वाली बीमारी माना जाता है, खासकर शुरुआती स्टेज5 में. इसका पता जल्दी लगाएं, और इसे हराने का बेहतर विकल्प चुनें!

लाइफ स्टाइल और डाइट में बदलाव के चलते, डायबिटिक रेटिनोपैथी भारत में आंखों के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा बनती जा रही है. Netra Suraksha पहल के बारे में अधिक जानकारी के लिए, News18.com की वेबसाइट पर जाएं, और अपने प्रियजनों को डायबिटीज़ और डायबिटिक रेटिनोपैथी से बचाने की लड़ाई में शामिल हों.

