20 करोड़ लोगों ने बनवाया e Shram Card, जानिए इस कार्ड के फायदे और बनवाने का तरीका

नई दिल्‍ली. e-Shram Card online Registration : असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए सरकार ने ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत की है. असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करीब 20 करोड़ लोग इस पोर्टल पर रजिस्‍ट्रर्ड हो चुके हैं. यदि आप भी श्रमिक हैं तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं.

योजना का लाभ उठाने के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ई-श्रम (e-shram) की आधिकारिक वेबसाइट eshram.gov.in पर जाकर रजिस्‍ट्रेशन करना होगा. पंजीकरण के बाद उन्‍हें ई-श्रम कार्ड मिल जाएगा. असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच है, वह इस योजना में पंजीकृत हो सकता है.

ये हैं ई-श्रम कार्ड के हकदार

Who can register for e shram card? : असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की श्रेणी में दुकान का नौकर / सेल्समैन / हेल्पर, ऑटो चालक, ड्राइवर, पंचर बनाने वाला, चरवाहा, डेयरी वाले, सभी पशुपालक, पेपर हॉकर, जोमैटो व स्विगी के डिलीवरी बॉय, अमेज़न फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय, ईंट भठ्ठे पर काम करने वाले मजदूर आदि शामिल हैं.

ई-श्रम कार्ड के कितने फायदे?

Benefits of e shram card : असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अगर ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, तो उन्हें 2 लाख रुपये का एक्सीडेंट बीमा कवर मिलता है. इसका अर्थ यह हुआ कि अगर श्रमिक किसी हादसे का शिकार हो जाता है, तो मृत्यु या फिर विकलांगता की स्थिति में उन्हें 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी. अगर श्रमिक आंशिक रूप से विकलांग होता है, तो उसे इस योजना के तहत एक लाख रुपये मिलेंगे.

इसके अलावा ई-श्रम कार्डधारी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (Shram Yogi Mandhan Yojana), स्वरोजगार करने वालों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Jeevan Jyoti Bima Yojana), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजनाओं का लाभ मिलेगा.

ऑनलाइन रजिस्‍ट्रेशन के लिए जरूरी कागजात

How to apply online e shram card : पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्‍ट्रेशन के लिए जिन कागजातों की आवश्‍यकता होती है उनमें आधार कार्ड (aadhar card), पैन कार्ड (PAN card)और बैंक खाता शामिल है. पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर की भी इसके लिए जरूरत पड़ती है. मोबाइल नंबर का आधार कार्ड के साथ लिंक होना जरूरी है.

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

सबसे पहले ई-श्रम पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट eshram.gov.in पर जाएं. होम पेज पर रजिस्टर ऑन ई-श्रम विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद नया पेज खुलने पर मांगी गई जानकारियां भरें. जानकारियां भरने के बाद आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा. उसे दर्ज करें. अब पंजीकरण फॉर्म दिखाई देखा. इसे पूरा भरें. जो दस्तावेज मांगे गए हैं, उन्हें अपलोड करें. दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद फॉर्म को एक बार चेक कर लें कि जो जानकारी आपने भरी है, वह सही है कि नहीं. अब फॉर्म को सबमिट कर दें. पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद 10 अंकों का ई-श्रम कार्ड जारी हो जाएगा.

