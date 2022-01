Business Idea: सरकारी सहयोग से गांव या घर में ही शुरू करें यह बिजनेस, लाखों रुपये की होगी कमाई

Business Idea: ज्यादातर नौकरीपेशा लोग अपना कुछ करने का सोचते रहते हैं. कोरोना के बाद लोग अपना बिजनेस करने पर ज्यादा ही फोकस कर रहे हैं. अगर वो बिजनेस घर से ही या गांव से हो तो सोने पर सुहागा जैसा मामला हो जाता है. आज हम एक ऐसे ही बिजनेस की चर्चा करने जा रहे हैं जिसको घर से ही शुरु किया जा सकता है.

ये बिजनेस है पापड़ बनाने का (investment in Papad Business), जिसे आप अपने घर से ही शुरू (How to start Papad Business) कर सकते हैं. इसे आप बहुत ही कम पैसों से शुरू कर सकते हैं और अगर आपके पापड़ का स्वाद यूनीक और खास रहा तो आप मोटी कमाई (profit in Papad Business) भी कर सकते हैं.

सस्ता लोन

भारत सरकार के नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन(NSIC) ने इसके लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है. इसमें मुद्रा स्कीम के तहत 4 लाख रुपये का लोन सस्ते रेट पर मिल जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक, 6 लाख रुपये के टोटल निवेश से करीब 30,000 किलो की प्रोडक्शन कैपेसिटी तैयार हो जाएगी. इस कैपिसिटी के लिए 250 वर्गमीटर जमीन की जरूरत पड़ेगी.

खर्च

इस खर्च में फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल दोनों शामिल हैं. रिपोर्ट के मुताबिक फिक्स्ड कैपिटल में 2 मशीन, पैकेजिंग मशीन इक्विपमेंट जैसे खर्च शामिल हैं और वर्किंग कैपिटल में स्टाफ की तीन महीने की सैलरी, तीन महीने में लगने वाला रॉ मैटेरियल और यूटिलिटी प्रोडक्ट का खर्च शामिल है. इसके अलावा इसमें किराया, बिजली, पानी, टेलीफोन का बिल जैसे खर्च भी शामिल है.

जरूरत क्या क्या है

इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कम से कम 250 वर्ग फुट की जगह की जरूरत होगी. इसके अलावा 3 अनस्किल्ड लेबर, 2 स्किल्ड लेबर और एक सुपरवाइजर की जरूरत होगी. इसे शुरू करने के लिए आपको 4 लाख रुपये का लोन मिल जाएगा. इसके बाद आपोक सिर्फ 2 लाख रुपये निवेश करना है.

कहां से मिलेगा लोन

लोन लेने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत किसी भी बैंक में अप्लाई कर सकते हैं. लोन की राशि 5 साल तक लौटा सकते हैं.

कितनी होगी कमाई

पापड़ तैयार करने के बाद आपको इसे थोक मार्केट में बेचना होगा. इसके अलावा रिटेल दुकानों, किराना स्टोर, सुपर मार्केट से संपर्क बनाकर भी इसकी सेल बढ़ाई जा सकती है. एक अनुमान के मुताबिक अगर कुल 6 लाख रुपये लगाने पर पर आराम से 1 लाख रुपये महीने की कमाई हो सकती है. इसमें आपका प्रॉफिट 35000-40000 तक हो सकता है.

