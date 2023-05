पैन कार्ड में नाम और DOB ठीक कराना हो गया आसान, Correction का कोई भी काम सकते हैं Online, जानें प्रोसेस

हाइलाइट्स यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है. कई बार इसमें कुछ त्रुटियां हो जाती हैं. आप ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं.

नई दिल्ली. बैंक में खाता खुलवाना हो या इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करना हो हर जगह पैन कार्ड (PAN Card) की आवश्यकता पड़ती ही है. अगर आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इनकम टैक्स की वेबसाइट से कर सकते हैं. पैन कार्ड या परमानेंट अकाउंट नंबर 10 डिजिट का यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर है और इसे भारतीय कर विभाग द्वारा जारी किया जाता है. इसका इस्तेमाल न केवल टैक्स के उद्देश्य के लिए बल्कि पहचान पत्र के रूप में भी किया जाता है.

यह भारतीय नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है. लेकिन कई बार इसमें कुछ त्रुटियां हो जाती हैं जिन्हें अगर सही नहीं कराया जाए तो नागरिक को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. आप अपने पैन कार्ड में नाम व जन्मतिथि में करेक्शन ऑनलाइन कर सकते हैं. इसके लिए आपको किसी ऑफिस के चक्कर नहीं काटने होंगे. आज हम आपको कुछ आसान स्टेप्स के बारे में बताने वाले हैं जिसके जरिए आप पैन कार्ड में नाम (PAN Card Name Update), डेट ऑफ बर्थ (Date of Birth) आदि जैसी जानकारी को अपडेट कर सकते हैं-

अपडेट करने के लिए देना होगा 96 रुपये

हालांकि, पैन कार्ड धारक को यह याद रखना चाहिए कि पैन कार्ड में नाम, जन्मतिथि में बदलाव मुफ्त में नहीं किया जात है. इसके लिए आपको 96 रुपये (85 रुपये आवेदन शुल्क और 12.36 प्रतिशत सेवा कर) का भुगतान करना होता है.

इस तरह पैन कार्ड में जानकारी करें अपडेट-

सबसे पैन कार्ड में जानकारी अपडेट करने के लिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html पर क्लिक करें.

यहां आपको Changes or Correction इन पैन कार्ड या Reprint of PAN Card के ऑप्शन पर क्लिक करें.

इसके बाद आपसे मांगे गए डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि की कॉपी अपलोड कर दें.

आगे आपको अपडेट करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट करना होगा.

आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि किसी भी तरीके से ऑनलाइन पेमेंट की प्रक्रिया को पूरा करना होगा.

आपको इस Transaction का नंबर नोट करके रखना होगा.

इसके बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसे फिल कर Submit कर दें.

इसके बाद आपके पैन की जानकारी को अपडेट कर दिया जाएगा.

