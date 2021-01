घर बैठे इस तरह वेरिफाई करें अपना पैन कार्ड, लगेगा सिर्फ 2 मिनट का समय

भारत में आजकल पैन कार्ड (PAN Card) सभी के लिए एक जरूरी डॉक्युमेंट है...अगर आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन (Financial Transaction) करने जा रहे हैं तो पैन कार्ड होना चाहिए. टैक्स के साथ-साथ इसका इस्तेमाल पहचान पत्र के रूप में भी किया जाने लगा है. इस कार्ड में दस अंकों के यूनिक अल्फान्य़ूमेरिक (alphanumeric) नंबर होता है जो कि आपकी पहचान होता है. इस कार्ड को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया जाता है. ऐसे में अपने पैन कार्ड को वैरिफाई करना जरूरी होता है.>> आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा.>> इसके बाद पोर्टल पर Verify Your PAN details पर क्लिक करें>> अब आपको पैन नंबर एंटर करना होगा.>> इसके बाद अपना नाम और जन्म तिथि एंटर करनी होगी>> अब आप कैप्चा कोड फिल करें.>> अब डिटेल्स वेरिफाई करने के लिए सब्मिट पर क्लिक करें.पैन कार्ड में 10 डिजिट का एक नंबर होता है, जिसे इनकम टैक्स विभाग (Department of Income Tax) जारी करता है. आज सबसे पहले ये जानते हैं कि किन कामों के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है और उसके बाद यह भी जानेंगे कि आखिर कैसे घर बैठे पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं.Income Tax Department के मुताबिक इंस्टैंट पैन सुविधा के तहत आधार कार्ड के जरिए एक ई-पैन कार्ड जारी होने में लगभग 10 मिनट का समय लगता है. इस सुविधा के तहत अब तक लगभग 7 लाख पैन कार्ड जारी किए जा चुके हैं.पैन कार्ड को बनवाने के लिए व्यक्ति के पास पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ और जन्मतिथि का प्रूफ होना आवश्यक है. इन पहचान पत्र में आपको कई विकल्प दिए जाएंगे. आप इन प्रूफ्स के लिए किसी को चुन सकते हैं.1. सबसे पहले https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाना होगा.2. यहां आपको अपनी बाईं ओर Instant PAN through Aadhaar का ऑप्शन नजर आएगा. इसे क्लिक करें.3. उसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा जहां आपको Get New Pan का ऑप्शन नजर आ रहा होगा. इसे भी क्लिक करें4. अब नए पेज पर आपको अपना आधार कार्ड संख्या (Aadhaar Card Number) डालने को कहा जाएगा. अपना आधार नंबर यहां डालिए और 'I Confirm' को टिक करें.5. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल फोन पर OTP आएगा. इसे साइट पर डालकर वेरिफाई करें.