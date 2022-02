PF अकाउंट में बहुत दिन से आपका भी पैसा फंसा है ? जानिए निकालने का आसान तरीका

How to withdrawal Your money from PF account: अक्सर नौकरीपेशा लोगों का पैसा पीएफ इकाउंट में पड़ा रहता है. इसकी वजह होती नौकरी बदलने पर पीएफ नए नौकरी ले या तो लिंक नहीं हो पाता या अफडेट नहीं हो पाता. लिहाजा नई नौकरी के साथ नया पीएफ अकाउंट बन जाता है और पुराना वाला पीछे छूट जाता है. इस वजह से उसमें पड़ा हुआ पैसा भी अटका रहता है. कई पीएफ अकाउंट हो जाते हैं. आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो हम आपको इसे निकालने का आसाना तरीका बता रहे हैं.

कई बार पुराने नौकपी के पीएफ खाते का अकाउंट नंबर भी याद नहीं है. आप उस पीएफ खाते को अपने नये यूएएन से जोड़ना चाहते हैं या फिर उसमें से पैसे विद्ड्रॉ कर लेना चाहते हैं, तो अब आप ये काम आसानी से कर सकते हैं.

इनओपरेटिव अकाउंट

जब किसी पीएफ अकाउंट में 36 महीने तक कोई रकम नहीं आती है. इस दौरान उस खाते में पड़ी रकम को निकालने अथवा ट्रांसफर करने की खातिर भी कोई अर्जी दाख‍िल नहीं की जाती है, तो वह अकाउंट इनओपरेटिव अकाउंट कहलाता है. इनओपरेटिव अकाउंट में वे खाते भी शामिल होते हैं. जिनसे आप ने पीएफ निकालने के लिए अर्जी तो दी थी, लेक‍िन किसी वजह से वह फेल हो गई और इसके बाद आप ने उसे निकालने की जहमत ही नहीं उठाई.

अगर आपका इनओपरेटिव अकाउंट है या सरल भाषा में कहें कि आपके पास कोई ऐसा पीएफ खाता है, जिसमें सालों से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है. यही नहीं, आपको उसका खाता नंबर भी याद नहीं है, तो आगे जानें कैसे आप ऐसे खातों से पैसे निकाल सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं.

बंद पड़े पीएफ खाते से पैसा निकालने का तरीका

ऐसे खातों का निपटारा करने के लिए ईपीएफओ ने एक हेल्पडेस्क शुरू की है. यह डेस्क आपको ऐसे मामलों को निपटाने में मदद करती है. इसके लिए सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट पर पहुंचे. यहां ‘Our services’ में ‘For employees’ का विकल्प चुनें. इस पर क्ल‍िक करने के बाद आपके सामने सर्विसेज नाम से एक टैब खुलेगा.

इस टैब में अंतिम में आपको Inoperative A/c Helpdesk का विकल्प मिलेगा. इस पर जैसे ही आप क्ल‍िक करेंगे, तो आपके सामने नया पेज खुलेगा. यहां ‘First time user Click here to Proceed’ वाले टैब पर क्ल‍िक करना है. अगर आप पहली बार यहां पर पहुंच रहे हैं तो. आपके सामने एक मैसेज बॉक्स खुलेगा. यहां आपको अध‍िकतम 1000 शब्दों में अपनी बात रखनी होगी. इसमें आपका पीएफ अकाउंट कितना पुराना है और क्या दिक्कत है, उसका ब्यौरा दे सकते हैं.

आप जैसे ही नेक्स्ट बटन दबाएंगे, तो नई विंडो में इस खाते से जुड़ी जो भी जानकारी आपके पास मौजूद है, उसे दर्ज करें. यही जानकारी आपके पीएफ खाते का पता लगाने में मदद करेगी. आगे बढ़ने पर आपको अपनी निजी ड‍िटेल देनी है. इसमें नाम, जन्म तारीख और मोबाइल नंबर के अलावा अन्य कोई भी ड‍िटेल भरना अनिवार्य नहीं है. ईपीएफओ के मुताबिक यहां दी गई जानकारी के आधार पर ईपीएफओ हेल्पडेस्क आप से संपर्क साधेगी. ज्यादा जानकारी हासिल की जाएगी.

आपके मोबाइल नंबर पर एक पिन आएगा. इसे एंटर करते ही आपको एक रेफरेंस आईडी भेजा जाएगा. इसकी बदौलत आप आगे इस मामले का क्या स्टेटस है, इसका पता करते रह सकेंगे. इस तरह आपकी एप्ल‍िकेशन सब्म‍िट हो जाएगी. ईपीएफओ अपने स्तर पर अकांउट की जानकारी जुटाएगा और आप से संपर्क भी साधा जा सकता है.

रेफरेंस आईडी की बदौलत आप अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको वहीं पहुंचना है, जहां आप ने ”First time user Click here to Proceed’ चुना था. यहां पहुंचकर आपको अब ‘Existing User Click here to view status’ पर क्ल‍िक करना होगा. क्ल‍िक करने के बाद आपको अपना रेफरेंस नंबर और मोबाइल नंबर डालना हेागा और आपके इनऑपरेटिव खाते का स्टेटस पता चल जाएगा.

