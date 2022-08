IRCTC Tour Package: हैदराबाद के लिए आईआरसीटीसी का शानदार एयर पैकेज, मिलेंगी ये सुविधाएं

लखनऊ. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी आईआरसीटीसी (IRCTC) ने हैदराबाद के लिए शानदार एयर पैकेज लॉन्च किया है. 4 रात और 5 दिनों का किफायती एयर पैकेज आपको हैदराबाद की भरपूर सैर कराएगा. इस पैकेज के तहत आपकी यात्रा लखनऊ से 6 अक्टूबर, 2022 को शुरू होगी और 10 अक्टूबर, 2022 को खत्म होगी.

इस एयर पैकेज के तहत मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, रामोजी फिल्म सिटी, गोलकोंडा फोर्ट, चारमीनार आदि घुमाया जाएगा. पैकेज के तहत आपके जाने-आने से लेकर रहने और खाने-पीने का पूरा इंतजाम किया जाएगा. बता दें कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला में है, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है.

