Elon Musk ने पुणे के दोस्त प्रणय पटोले से कहा- मैं नहीं चलाता आपका ट्विटर अकाउंट

नई दिल्ली. दुनिया के सबसे अमीर आदमी और अमेरिकी इलेक्ट्र‍िक कार कंपनी टेस्ला (Tesla) के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) इन दिनों ट्विटर पर काफी सक्रिय हैं. ऐसा लगता है कि उन्हें पुणे स्थित सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रणय पटोले (Pranay Pathole) को नियमित रूप से जवाब देने का शौक है. पटोले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के लिए काम कर रहे हैं.

सोमवार को एक ट्वीट में मस्क ने कहा कि वह मिस्टर पटोले का ट्विटर अकाउंट नहीं चला रहे हैं. दरअसल, पटोले ने ट्वीट किया था, “बहुत से लोग सोचते हैं कि एलन मस्क मेरा ट्विटर अकाउंट चलाता है और यह सच है. वह एक बहुत व्यस्त आदमी है, रॉकेट का निर्माण कर रहा है, जीवन को मल्टीपेलैटनरी बना रहा है, भविष्य के इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण कर रहा है, सुरंग खोद रहा है और किसी तरह वह कई ट्विटर अकाउंट चलाने के लिए समय निकालता है. हां.”

Many people think that @elonmusk runs my Twitter account. And it’s TRUE. He’s a super busy guy, building rockets, making life multiplanetary, building futuristic electric vehicles, digging tunnels. And somehow he finds time to run multiple Twitter account. YES

— Pranay Pathole (@PPathole) May 22, 2022