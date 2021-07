ICICI Bank समेत 3 बैंक ने शुरू की नई सर्विस! अब सिर्फ मोबाइल नंबर से रोज भेज सकते हैं 1 लाख रुपये, जानें कैसे

कोरोना काल में लोगों ने संक्रमण से बचने के लिए नकद लेनदेन से काफी हद तक परहेज किया. लोगों ने डिजिटल ट्रांजैक्‍शंस (Digital Transactions) को ज्‍यादा तरजीह दी. इसमें दिक्‍कत तब आई, जब लोगों को अपने परिवार या दोस्‍तों-रिश्‍तेदारों को एकमुश्‍त बड़ी रकम ट्रांसफर (Fund Transfer) करनी होती थी. ज्‍यादा डिजिटल पेमेंट ऐप (Payment App) अपने यूजर्स को एक दिन में तय सीमा तक ही कैश ट्रांसफर करने की छूट देते हैं. अगर आपको भी ऐसी दिक्‍कत का सामना करना पड़ा है तो अब आपके लिए अच्‍छी खबर है. अब आप अपने दोस्त, रिश्तेदार और परिवार के सदस्यों को सिर्फ मोबाइल नंबर के जरिये 1 लाख रुपये तक भेज सकते हैं.आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank), कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) और एयरटेल पेमेंट्स बैंक (Airtel Payments Bank) ने पे टू कॉन्‍टैक्‍ट (Pay to Contact) या पे योर कॉन्‍टैक्‍ट (Pay Your Contact) सर्विस लॉन्च की है. इस नई सेवा के तहत आप अपने मोबाइल नंबर के जरिये दोस्त या किसी भी रिश्तेदार को उनके मोबाइल नंबर पर पैसे भेज पाएंगे. अभी तक यूपीआई के जरिये पैसे भेजने पर दूसरे के बैंक अकाउंट डिटेल या यूपीआई आईडी चाहिए होती थी. इस सर्विस के शुरू होने पर अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी.ये भी पढ़ें- आपके पास है 123456 अंक वाला कोई भी करेंसी नोट तो कमा सकते हैं 1-5 लाख रुपये तक, चेक करें डिटेल्‍स >> सबसे पहले अपने बैंक का ऐप खोलें. फिर Pay to Contact या Pay Your Contact पर क्लिक करें.>> मोबाइल की फोनबुक खोलें. फिर जिसे भी पैसा भेजना चाहते हैं उसके नंबर को चुनें.>> ऐसा करते ही बैंक का ऐप अपने आप कॉन्टेक्ट का यूपीआई एड्रेस ढूंढ लेगा. हालांकि, इसके लिए सेंडर के पास भी यूपीआई एड्रेस होना चाहिए.>> अब अमाउंट और पासवर्ड डालें. इसके बाद पैसा दूसरे के खाते में चला जाएगा.>> बैंकों के मुताबिक यूपीआई की नई सर्विस से पेमेंट के दौरान यूपीआई आईडी या बैंक डिटेल की जरूरत नहीं होती.>> नई सर्विस के जरिये कोटक महिंद्रा बैंक अपने ग्राहकों को 50 हजार रुपये तक ट्रांसफर करने की छूट देगी.>> आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक रोज 1 लाख रुपये तक ट्रांसफर कर सकते हैं.