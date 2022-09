Festive Bonanza: आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया फेस्टिव ऑफर, शॉपिंग पर बंपर डिस्काउंट के साथ होम-कार लोन पर भी छूट

नई दिल्ली. फेस्टिव सीजन बस दस्तक देने को है. आने वाले फेस्टिव सीजन में लोग जमकर शॉपिंग करने की तैयारी में है. ऐसे में प्राइवेट सेक्टर को आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) ने गुरुवार को अपने सभी ग्राहकों के लिए ‘फेस्टिव बोनान्जा’ लॉन्च किया है. बैंक एक बयान में कहा कि ग्राहक फेस्टिव ऑफर 25 हजार रुपये तक की छूट और कैशबैक का फायदा उठा सकते हैं, जिसका लाभ बैंक के क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, कन्ज्यूमर फाइनेंस और कार्डलेस ईएमआई का इस्तेमाल कर सकते हैं.

फेस्टिव बोनान्जा ऑफर के तहत बैंक डिस्काउंट और कैशबैक इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स, ग्लोबल लक्जरी ब्रांड, गारमेंट्स और ज्वैलरी, किराना, ऑटोमोबाइल, फर्नीचर, ट्रैवल और फूड की केटेगरी में ऑफर कर रहे हैं. फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, बिगबास्केट, ब्लिंकिट, मेकमाईट्रिप, आईफोन 14, सैमसंग, अजियो, रिलायंस डिजिटल, क्रोमा, एलजी, डेल, स्विगी, जोमैटो, पीसी ज्वैलर्स जैसी कई कंपनियों के साथ शॉपिंग पर आईसीआसीआई बैंक के ग्राहकों को आकर्षक ऑफर मिल रहे हैं. ग्राहक होम लोन, पर्सनल लोन और गोल्ड लोन आदि पर भी ऑफर का फायदा उठा सकते हैं.

