CSK ICICI Bank Credit Card: चेन्नई सुपर किंग्स के मैचों के लिए मिलेगा कॉम्प्लिमेंट्री टिकट, जानें कार्ड के और फीचर्स

नई दिल्ली. अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के फैंस हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड (Chennai Super Kings ICICI Bank Credit Card) आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. दरअसल, प्राइवेट सेक्टर के आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के साथ पार्टनरशिप में बुधवार को यह को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड (Co-Branded Credit Card) लॉन्च किया. इस कार्ड को उन सभी मर्चेंट आउटलेट या ऑनलाइन वेबसाइट पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जो वीजा (Visa) कार्ड स्वीकार करते हैं.

आईपीएल के नए सीजन की शुरुआत से पहले आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से इस क्रेडिट कार्ड का ऐलान किया गया है. बैंक ने कहा है कि इसे सीएसके के फैंस को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. आईसीआईसीआई बैंक की ओर से कहा गया कि इस को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के जरिए खेल प्रशंसक अपनी टीम के साथ कनेक्ट करने के अलावा इस कार्ड पर उपलब्ध फीचर्स का भी लाभ उठा पाएंगे.

Presenting the #CSKICICIBankCreditCard!! Show your #Yellove & roar for the #SuperKings with the privilege-packed card! You get a host of privileges including a meet and greet with select players!

Visit: https://t.co/bjXEs1g6Ge#WhistlePoduWithICICIBankCreditCard@ChennaiIPL pic.twitter.com/P22OF3Key3

