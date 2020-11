ICICI Lombard का होम हेल्थ केयर लाभ यह सुनिश्चित करता है कि आप #RestartRight करें

के आने के बाद से, हमारे दुनिया के साथ संवाद, बिज़नेस का तरीका और हमारा स्वास्थ्य सब कुछ बहुत बदल चुका है. वैसे तो स्वास्थ्य हमेशा से गंभीर चिंता का विषय रहा है, लेकिन अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए क्या करता है. यह ज़रूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस उपभोक्ता के लिए उपयोगी और वर्तमान समय के अनुरूप हो.महामारी की अति गंभीरता को देखते हुए, लोग अस्पताल जाने की बजाय घर पर ही इलाज कराना पसंद करते हैं, जिससे लागत बहुत बढ़ जाती है और साथ ही घर का माहौल मरीज के ठीक होने के लिए भी आदर्श नहीं होता. एक बात स्पष्ट है कि सभी पुराने सभी नियम अब बेकार हो चुके हैं. सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए ‘न्यू नॉर्मल’ के लिए खुद को तैयार करना और ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशन लेना जो आपको उस तरीके से कवर दे जिसकी आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, बस यही एकमात्र तरीका है जिससे हम #RestartRight कर सकते हैं.ICICI Lombard के इनोवेटिव नए होम हेल्थ केयर लाभ का हिस्सा बने. इस अनिश्चित समय में यह बिल्कुल सही समाधान है, जो सुनिश्चित करता है कि आप घर पर आराम करते हुए विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर सकें.अस्पताल जाकर संक्रमित होने के खतरे से बचने के इच्छुक आयु समूह और लिंग के सदस्य होम हेल्थकेयर का उपयोग कर सकते हैं. यह लाभ सभी उपचार पर लागू होता है जहां इलाज करने वाला डॉक्टर घर पर देखभाल की सलाह देता है और मरीज हामी भरता है. यह आमतौर पर मेडिकल मैनेजमेंट, पोस्ट-ऑपरेटिव देखभाल और क्रॉनिक डिसीज मैनेजमेंट के लिए सबसे उपयुक्त है.पॉलिसी धारक मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा रिमोट मॉनिटरिंग से लेकर घर पर ही योग्य नर्स, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ से संबंधित नर्सिंग फीस, लैब टेस्टिंग, फ़ार्मेसी डिलीवरी के साथ अन्य कवरेज का भी लाभ उठा सकता है.होम हेल्थ केयर ग्राहकों को अपने हेल्थ इंश्योरेंस कवर का लाभ उठाने और हर हाल में सुरक्षित रखने में मदद करता है. अस्पताल की देखभाल, जहां संक्रमण का जोखिम बहुत अधिक होता है, के विकल्प के रूप में होम हेल्थ केयर ग्राहकों को सामाजिक दूरी को बनाए रखते हुए हर आवश्यक मदद प्राप्त करने का अधिकार देता है. लेकिन सबसे अच्छी खबर है कि यह हमारी हेल्थ इन्डेमनिटी पॉलिसी जैसे ICICI Lombard Complete Health Insurance/कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस, Health booster/हेल्थ बूस्टर और Healthcare plus/हेल्थ केयर प्लस पर भी लागू होती है. ग्राहकों की नई-नई ज़रूरतें और सेवा से जुड़ी उम्मीदों पर सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया देते हुए ICICI लोम्बार्ड ने लॉकडाउन के दौरान भी ग्राहकों की मदद के लिए ऐसी पहल शुरू की है.यदि आपको एक बेहतरीन हेल्थ केयर प्लान की ज़रूरत है, तो यहां क्लिक करके पता लगाएं और एक ऐसा चुनाव करें जो #RestartRight के लिए आपको सुरक्षा और असीमित मानसिक शांति दे.*होम हेल्थ केयर इलाज करने वाले डॉक्टर की सलाह पर उपलब्ध है, ऐसा सक्रिय उपचार जिसके लिए अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत है और वही इलाज घर पर योग्य मेडिकल प्रोफेशनल द्वारा किया जा सकता है जैसे नर्स, डॉक्टर और फिज़ियोथेरेपिस्ट.DISCLAIMER: Home Healthcare benefit is available with ICICI Lombard Complete Health Insurance, Health Booster & Health Care Plus and it is applicable till March 31, 2021 The advertisement contains only an indication of the cover offered. For complete details on risk factors, terms, conditions, coverages and exclusions, please read the sales brochure carefully before concluding a sale. ICICI trade logo displayed above belongs to ICICI Bank and is used by ICICI Lombard GIC Ltd. under license and Lombard logo belongs to ICICI Lombard GIC Ltd. ICICI Lombard General Insurance Company Limited, ICICI Lombard House, 414, Veer Savarkar Marg, Prabhadevi, Mumbai – 400025. IRDA Reg.No.115. Toll Free 1800 2666. Fax No – 022 61961323. CIN (L67200MH2000PLC129408). customersupport@iciclombard.com. www.icicilombard.com . Product Name: ICICI Lombard Complete Health Insurance, Misc 128, ICIHLIP21383V052021 Health Booster, Misc 140,UIN: ICIHLIP21516V022021, Health Care Plus, MISC 113 UIN ICIHLGP213090V032021.ADV/10414