IDFC First Bank दे रहा खास सुविधा, जिंदगीभर के लिए किया केड्रिट कार्ड फ्री, कम ब्याज सहित मिलेंगे कई फायदे

IDFC First Bank अपने ग्राहकों के लिए खास ऑफर्स लेकर आया है. इस ऑफर में बैंक ग्राहकों को 48 दिनों के लिए इंटरेस्ट फ्री कैश एडवांस (Cash in Advance) की सुविधा दे रहा है. बता दें कि बैंक ने अभी हाल ही में 4 तरह के क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं. ये चारों क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स के विभिन्न सेगमेंट को टारगेट करते हैं. हालांकि, इन चारों क्रेडिट कार्ड में मिलने वाली कुछ सुविधाएं एक-समान हैं. इन सभी क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट रेट 9% से 36% के बीच है. वहीं, जो कस्टमर कैश निकालने के बाद समय पर इसे जमा कर देते हैं उन्हें कैश विड्रॉअल पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा.बैंक की इस सुविधा से ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट फ्री कैश की सुविधा मिलेगी. इसके अलावा बैंक सेविंग अकाउंट पर सालाना 7 फीसदी की दर से ग्राहकों को ब्याज दे रहा है.इसके साथ ही IDFC First Bank के क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स के लिए जिंदगीभर के लिए फ्री रहेंगे. यानी हर साल इसके लिए मेंबरशिप फीस या एनपअस फीस नहीं देनी होगी. अगर कस्टमर इन क्रेडिट कार्ड्स के 20,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन्हें मार्केट में किसी भी बैंक द्वारा दिए जा रहे रिवॉर्ड प्वाइंट से अधिक रिवॉर्ड प्वाइंट मिलेगा.IDFC फर्स्ट बैंक ने 4 तरह का क्रेडिट कॉर्ड लॉन्च किए हैं. FIRST मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, FIRST क्लासिक क्रेडिट कार्ड, FIRST सलेक्ट क्रेडिट कार्ड और FIRST वेल्थ क्रेडिट कार्ड. बैंक ने कहा है कि यह क्रेडिट कार्ड अभी केवल मौजूदा कस्टमर्स के लिए लॉन्च किए गए हैं, लेकिन अप्रैल में इस सेवा का विस्तार करते हुए बैंक इसे सभी कस्टमर्स के लिए लॉन्च करेगी.FIRST मिलेनिया क्रेडिट कार्ड लेने वाले कस्टमर्स को 90 दिनों के अंदर 15,000 रुपये खर्च करने पर 500 रुपये का वेलकम गिफ्ट वाउचर मिलेगा. इसके अलावा मूवी टिकट पर महीने में एक बार 25% डिस्काउंट मिलेगा, जिसका अधिकतम सीमा 100 रुपये होगी.FIRST Classic क्रेडिट कार्ड वाले कस्टमर्स को भी FIRST मिलेनिया क्रेडिट कार्ड की तरह सभी सुविधाएं मिलेंगी.वहीं, FIRST Select कार्ड वाले कस्टमर्स को मूवी टिकट खरीदने पर महीने में 2 बार 250 रुपये तक का डिस्काउंट मिलेगा. इसके अलावा उन्हें हर तिमाही डोमेस्टिक एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर 4 कॉम्पीमेंटरी लाउंज मिलेगा.इसके अलावा FIRST वेल्थ क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को ऊपर की सभी सुविधाओं के साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी 4 कॉम्पीमेंटरी लाउंज और हर तिमाही एक बार स्पा विजिट करने की सुविधा मिलेगी. इन कार्ड्स पर ग्राहकों को इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा.