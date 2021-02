बजट से पहले हो रहे कई बदलाव, IDFC First बैंक ने सेविंग अकाउंट की ब्याज दर में की कटौती

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC First Bank) ने सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाली ब्याज दर में कटौती कर दी है. बैंक सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख रुपये तक की जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज दर में 1% की कटौती कर उसे 7% से 6% कर दी है. बता दें कि बैंक ने इस साल ब्याज दर में दो बार बदलाव किया है. इससे पहले जनवरी माह की शुरुआत में ही बैंक ने 1% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी जो 1 जनवरी, 2021 से लागू थी. यानी IDFC First Bank के सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख रुपये तक जमा करने पर भी ग्राहकों को 7% इंटरेस्ट दे रही थी जिसे वापस घटा दिया गया है.IDFC First Bank द्वारा सेविंग्स अकाउंट पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट रेट देश के प्रमुख सरकारी और प्राइवेट बैंकों द्वारा ऑफर किए जाने वाले इंटरेस्ट से दोगुना है. आपको बता दें कि SBI, HDFC, ICICI और PNB जैसे सरकारी बैंक ग्राहकों को सेविंग्स अकाउंट पर केवल 3% से 4% इंटरेस्ट देते हैं. लेकिन कटौती के बाद भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सेविंग्स अकाउंट पर 6% इंटरेस्ट दे रही है. आपको बता दें कि सेविंग्स अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट्स में बैंक अपने मन-मुताबिक बदलाव कर सकती है.IDFC First Bank का m-cap करीब 22,500 करोड़ रुपये है और देशभर में इसके 260 ब्रांच हैं. इस बैंक को 2015 में बैंकिंग लाइसेंस मिला और उसी साल यह स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ. आपको बता दें क किसी भी बैंक में 5 लाख रुपये जमा राशि गवर्मेंट डिपोजिट गारंटी स्कीम के तहत कवर्ड है. इसलिए किसी भी बैंक में 5 लाख रुपये तक जमा करना सुरक्षित है.बता दें कि बैंक ने अभी हाल ही में 4 तरह के क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किए हैं. ये चारों क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स के विभिन्न सेगमेंट को टारगेट करते हैं. हालांकि, इन चारों क्रेडिट कार्ड में मिलने वाली कुछ सुविधाएं एक-समान हैं. इन सभी क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट रेट 9% से 36% के बीच है. वहीं, जो कस्टमर कैश निकालने के बाद समय पर इसे जमा कर देते हैं उन्हें कैश विड्रॉअल पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा. बैंक की इस सुविधा से ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट फ्री कैश की सुविधा मिलेगी.