अब क्रेडिट कार्ड पर मिलेगा इंटरेस्ट फ्री कैश, जानें कौन सा बैंक दे रहा ये खास सुविधा

IDFC First Bank अपने ग्राहकों के लिए खास ऑफर्स लेकर आया है. इस ऑफर में बैंक ग्राहकों को 48 दिनों के लिए इंटरेस्ट फ्री कैश एडवांस की सुविधा दे रहा है. बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस सुविधा का ऐलान किया है. बैंक की इस सुविधा से ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट फ्री कैश की सुविधा मिलेगी. बता दें बैंक ने शुक्रवार को इन दोनों सुविधाओं को लॉन्च किया था. बता दें इसके अलावा बैंक सेविंग अकाउंट पर सालाना 7 फीसदी की दर से ग्राहकों को ब्याज दे रहा है.IDFC फर्स्ट बैंक के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बी मधिवानन ने बताया कि इंटरेस्ट फ्री कैश एडवांस की सुविधा बैंकिग सेक्टर में पहली बार किसी बैंक की तरफ से दी जा रही है. इस फीचर को फिलहाल टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही इसकी सुविधा ग्राहकों तक पहुंचाई जाएगी.इसके अलावा मधिवानन ने कहा कि बैंक अब क्रेडिट कार्ड स्पेस में एंटर कर रहा है. मार्च के बाद इस सुविधा का विस्तार किया जाएगा. आगे उन्होंने कहा कि दूसरे बैंक 36 से 40 फीसदी तक चार्ज करते हैं लेकिन हमारा 9 से 36 फीसदी प्रति वर्ष है. आईडीएफसी फर्स्ट ने कहा कि वार्षिक प्रतिशत दर ग्राहक के क्रेडिट व्यवहार पर निर्भर करेगी.इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस समय क्रेडिट कार्ड पर नकद एडवांस पर ब्याज दरें काफी ज्यादा है. इसी को देखते हुए बैंक ने ये सुविधा अपने ग्राहकों को दी है. इसके अलावा बैंक सिर्फ सालाना 9 फीसदी तक के ब्याज वाला क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने जा रहा है. बैंक ने बताया कि इस सुविधा का फायदा उन ग्राहकों को मिलेगा, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा. यानी इस आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए.बैंक पांच तरह के क्रेडिट कॉर्ड लॉन्च करने जा रहा है, जिनमें मंथली 0.75 से 2.99 फीसदी यानी 9 फीसदी से लेकर 35.88 फीसदी तक सालाना ब्याज होगा. इन कार्ड का नाम होगा- FIRST मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, FIRST क्लासिक क्रेडिट कार्ड, FIRST सलेक्ट क्रेडिट कार्ड, FIRST वेल्थ क्रेडिट कार्ड और एम्प्लॉयी क्रेडिट कार्ड.