क्या आप डायबिटीज़ के रोगी हैं? अपनी आंखों पर ध्यान दें

डायबिटीज़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन एटलस 20191 के अनुसार, वर्ष 20001 में लगभग 15.1 करोड़ लोग डायबिटीज़ से पीड़ित थे. इसमें टाइप 1 और टाइप 2, दोनों के डायग्नोस किए गए और डायग्नोस न किए गए, 20-791 की उम्र के बीच के लोगों को शामिल किया गया था. उस समय, यह संख्या दुनिया की कुल जनसंख्या का 4.6 प्रतिशत थी. 2019 में, यह संख्या बढ़कर 46.3 करोड़ हो गई, जो कुल जनसंख्या का 9.3% थी1. यह संख्या 2030 तक, 57.8 करोड़ लोगों (वैश्विक जनसंख्या का 10.2%)1 तक पहुंचने की उम्मीद है. यानी हर 10 में से 1 व्यक्ति.

इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि डायबिटीज़ से पीड़ित लगभग आधे लोगों का डायग्नोस नहीं हो पाता है. ऐसा क्यों होता है? अक्सर डायबिटीज़ के सामान्य लक्षणों को अन्य बीमारियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जैसे: थकान महसूस करना और ऊर्जा की कमी, ज़्यादा प्यास लगना, बार-बार पेशाब आना, बार-बार भूख लगना – इन सब पर आसानी से ध्यान नहीं जाता है क्योंकि ये लक्षण धीरे-धीरे दिखते हैं1. डायबिटीज़ की वजह से कुछ लोगों में बिस्तर गीला करना, अचानक वजन कम होना और धुंधली नज़र1 जैसे लक्षण भी दिखते हैं. आमतौर पर, ऐसा होना, डॉक्टर से मिलने और डायग्नोस कराने के लिए प्रेरित करता है.

एक बार डायग्नोस किए जाने के बाद, डायबिटीज़ (विशेष रूप से टाइप 2 डायबिटीज़) को बहुत प्रभावी ढंग से इस तरह मैनेज किया जा सकता है – नियमित व्यायाम, खान-पान की आदतों में बदलाव और दवाइयों का इस्तेमाल. डायबिटीज़ वाले अधिकांश लोगों को लगता है कि उनका दैनिक जीवन गंभीर रूप से प्रभावित नहीं होता है. वास्तव में, जल्दी पकड़ में आने पर, टाइप 2 डायबिटीज़ का इलाज किया जा सकता है.

हालांकि, ठीक से मैनेज न किए जाने पर, डायबिटीज़ शरीर में कई जटिलताएं पैदा कर सकता है. 2019 में, 20-79 वर्ष की आयु वाले 42 लाख वयस्कों में डायबिटीज़ और इसकी जटिलताओं के चलते मरने का अनुमान लगाया गया था.

डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर या दोनों, विश्व स्तर पर अंतिम चरण की 80% किडनी की बीमारी का कारण बनते हैं.

डायबिटीज़ और क्रोनिक किडनी रोग, दोनों ही हृदय रोगों से गंभीरता से जुड़े हुए हैं.

डायबिटीज़ की वजह से पैर और निचले अंगों की जटिलताएं, विश्व स्तर पर डायबिटीज़ वाले 4 से 6 करोड़ लोगों को प्रभावित करती हैं. डायबिटीज़, लोगों के बीमार होने की अधिक संभावना का एक बड़ा कारण है.

पुराने अल्सर और सर्जरी की वजह से जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय कमी आती है और समय से पहले मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है.

इसके अलावा, डायबिटिक नेत्र रोग, डायबिटीज़ की वजह से होने वाली प्रमुख जटिलता है, और यह मुख्य रूप से डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक मैकुलर एडिमा, मोतियाबिंद और ग्लूकोमा के साथ-साथ दोहरा दिखना और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी का कारण बनता है1. अधिकांश देशों में, डायबिटीज़ संबंधी रेटिनोपैथी को विनाशकारी व्यक्तिगत और सामाजिक आर्थिक परिणामों के साथ-साथ कामकाजी उम्र की आबादी में अंधेपन के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है1. तमिलनाडु में 2013 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2025 तक भारत में डायबिटीज़ से पीड़ित लगभग 5.7 करोड़ लोगों को रेटिनोपैथी हो जाएगी3. वाकई यह डराने वाला आंकड़ा है.

इससे भी बदतर यह है कि शुरुआत में, डायबिटीज़ संबंधी रेटिनोपैथी के बारे में ठीक से पता नहीं चलता है. इसका मतलब है कि जब तक आपको लक्षण दिखते हैं, तब तक आंखों की कुछ क्षति हो चुकी होती है. हालांकि, डॉक्टर से डायग्नोस कराके, उसे मैनेज किया जा सकता है, और आगे होने वाली क्षति को रोका जा सकता है.

तो, आइए जानते हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी आंखों को कैसे नुकसान पहुंचाती है? जब हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो आपके रेटिना को स्वस्थ रखने वाली छोटी रक्त वाहिकाओं में ब्लॉक बन जाते हैं. रेटिना आंख के पीछे की एक परत होती है जो प्रकाश को फ़ोटो में बदलती है. रक्त वाहिकाओं में सूजन हो सकती है, फ़्लूड का रिसाव हो सकता है, या खून बह सकता है, जिससे अक्सर नज़र में बदलाव या अंधापन होता है2.

रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की संयुक्त सचिव डॉ. मनीषा अग्रवाल के अनुसार, शुरुआती लक्षणों में से एक है पढ़ने में लगातार कठिनाई, जो चश्मे में बदलाव के साथ भी दूर नहीं होती है. यह एक प्रारंभिक संकेत है जिसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए. अगर इसे नजरअंदाज किया जाता है, तो लक्षण के तौर पर आंखों में काले या लाल धब्बे के बादलों बढ़ सकते हैं. इसके अलावा, आंखों में रक्तस्राव के कारण अचानक ​दिखना बंद होसकता है.

अच्छी खबर यह है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी का 100% इलाज किया जा सकता है4. डायबिटिक रेटिनोपैथी को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसके लक्षण दिखने से पहले ही इसका पता लगा लिया जाए. इसके लिए सिर्फ़ आंख के डॉक्टर (चश्मा की दुकान पर नहीं!) से आसान, दर्द रहित और नियमित नेत्र परीक्षण की आवश्यकता है4. ज्यादातर लोग इस बारे में कुछ भी नहीं जानते.

जागरूकता की इस कमी को दूर करने के लिए, Network18 ने Novartis के सहयोग से ‘Netra Suraksha’ – इंडिया अगेंस्ट डायबिटीज पहल शुरू की है. इस कैंपेन के दौरान, Network18 डायबिटिक रेटिनोपैथी की पहचान, रोकथाम और उपचार पर केंद्रित गोलमेज चर्चाओं की एक सीरीज का प्रसारण करेगा. इन चर्चाओं में, वीडियो और लेखों के माध्यम से डायबिटीज के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी. Network18 उन लोगों को प्रोत्साहित करने की उम्मीद करता है जो डायबिटीज़ संबंधी रेटिनोपैथी से ग्रस्त हैं, ताकि वे स्वयं उन परीक्षण और उपचार के तरीके जान सकें जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है.

यहां बताया गया है कि आप कैसे शुरुआत कर सकते/सकती हैं. ऑनलाइन डायबिटिक रेटिनोपैथी से स्वयं जांच करके शुरुआत करें. फिर, मित्रों और परिवार के लोगों से भी ऐसा करने के लिए कहें. डायबिटीज़ के लिए अपना और अपने प्रियजनों का परीक्षण करवाएं, और अपने पारिवारिक कैलेंडर में हर साल आंखों की जांज कराने का रिमाइंडर ज़रूर लगाएं. इसे साल की किसी खास तारीख या समय के साथ जोड़ें, ताकि यह रूटीन में आ सके और आप इसे कभी न भूलें.

आपकी आंखें अनमोल हैं. इसलिए, अपने परिवार में सबसे पहले आंखों पर ध्यान दें और उसकी देखभाल करें. आखिरकार, एक बेहतर भविष्य और अपने परिवार की देखभाल करने के लिए, आपको हर कदम पर खड़े रहना चाहिए. तो, इसे कर दिखाएं. सजग हो जाएं. अपना ख्याल रखें और दूसरों के सामने अपना उदाहरण पेश करें. साथ ही, जितना हो सके इसका प्रचार करें.

