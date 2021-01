यदि आपने UK जाने के लिए Air India से कराई है फ्लाइट बुक, तो ऐसे करा सकते हैं इसे रिशिड्यूल

नई दिल्ली. ब्रिटेन (UK) में कोरोना वायरस (Coronavirus) का नया स्ट्रेन मिलने के बाद सभी अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट (International flight) पर भारत सरकार ने 7 जनवरी तक प्रतिबंध लगा दिया है. ऐसे में जिन लोगों ने अपनी टिकट बुक करा रखी थी. उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे ही यात्रियों की परेशानी को समझते हुए एयर इंडिया (Air India) ने टिकट रिशिड्यूल करने की सुविधा शुरू की है. एयर इंडिया के ट्विट (Tweet) के अनुसार जिन यात्रियों ने 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच अपनी फ्लाइट एयर इंडिया से बुक करा रखी है. वह फ्री में वन-टाइम रिशिड्यूलिंग (One-time rescheduling) का फायदा उठा सकते है और आगामी तारीख के लिए अपनी फ्लाइट बुक करा सकते है.

इस तारीख तक नहीं आएगी ब्रिटेन से फ्लाइट- ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने के बाद केंद्र सरकार ने विमान सेवाओं पर 31 दिसंबर तक रोक लगाई थी. जिसे अब बढ़ाकर 7 जनवरी कर दिया गया है. आपको बता दें ब्रिटेन में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे है. जिसके चलते ब्रिटेन की राजधानी लंदन में एक बार फिर लॉकडाउन लगा दिया गया है.

#FlyAI : In view of GoI directive on extension of suspension of flights to and from UK, till 7th January, Air India is offering one-time free rescheduling, rerouting for travel to be completed within 31st Dec '21 for ticketed itinerary between 1st & 7th January, 2021.