अगर आप बैंक FD, PF, PPF, SIP, NPS और म्यूचुअल फंड में करते हैं निवेश, तो जानें कैसे होंगे आपके पैसे ट्रिपल?

नई दिल्ली. अधिकतर लोग बेहतर भविष्य कहीं न कहीं निवेश (Investment schemes) कर रहे होते हैं. खासकर जब आप किसी स्कीम में निवेश करते हैं, तो सबसे पहले यही सोचते हैं कि हमारे पैसे कितने समय में डबल होंगे, कितना मुनाफा मिलेगा? हालांकि, अगर आप अपना पैसा सही जगह निवेश करते हैं, तो यह वर्षों में काफी बढ़ सकता है. चक्रवृद्धि ब्याज (ब्याज पर ब्याज) के कारण यह दोगुना या तिगुना भी हो सकता है. अगर आप किसी बैंक में फिक्स्ड डिपाॅजिट (FD) कराते हैं, या फिर पीएफ (PF), पीपीएफ (PPF), एसआईपी (SIP), एनपीएस (NPS) और म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में निवेश करते हैं या निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां आपके पैसे डबल या फिर ट्रिपल हो सकते हैं.

जानिए कब तक आपके पैसे होंगे डबल?

पैसा बढ़ने में वास्तव में कितना समय लगेगा ये पता नहीं होता. अनुमान द्वारा की गई गणना अंतिम दशमलव तक पूरी तरह से सटीक नहीं हो सकती है, लेकिन यह किसी भी निवेश से आपके रिटर्न के बारे में एक अच्छा आइडिया दे सकती है. 72 का नियम और 114 का नियम (Rule of 72 and Rule of 114) एक सरल नियम है जो आपको बताएगा कि आपका पैसा कितनी तेजी से बढ़ सकता है. निवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए विवेकपूर्ण तरीके से उनका उपयोग करना चाहिए.

जानें क्या है 72 का नियम

72 का नियम (Rule of 72) आपको बताएगा कि आपके पैसे को दोगुना होने में कितने साल लगेंगे. इसका फॉर्मूला सरल है – आपके निवेश को दोगुना करने में कितने साल लगेंगे, यह जानने के लिए स्कीम की ब्याज दर को 72 से विभाजित करें. इसके लिए रेट ऑफ रिटर्न की एक विशेष दर होनी चाहिए.

आपके पैसे को दोगुना करने के लिए लगने वाले साल = 72/ रेट ऑफ रिटर्न.

पैसे ट्रिपल कैसे होगी?

अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपके पैसे तीन गुना कैसे होगी (How to Triple my Money?) तो आपको 114 के नियम (Rule of 114) का उपयोग करने की जरूरत होगी. बता दें कि 114 के नियम भी 72 के नियम की तरह ही काम करता है.निवेश से आपके रिटर्न को तीन गुना करने में कितने साल लगेंगे ये जानने के लिए आपको 114 को ब्याज दर (रेट ऑफ रिटर्न) Rate of Return) से विभाजित करना होगा. आपके पैसे को तिगुना करने के लिए लगने वाले साल = 114/ रेट ऑफ रिटर्न