कम CIBIL स्कोर के बावजूद रेहड़ी-पटरी पर सामान बेचने वालों को मिलेगा लोन, जानिए क्या है मामला

वित्तीय वर्ष 2020-21 समाप्ति के करीब है. मार्च के अंत से पहले दो अतिरिक्त शनिवार को काम करने के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों को बुलाया जा रहा है. वहीं, वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs) बैंकों को अगले एक महीने में स्ट्रीट वेंडर को लोन देने पर जोर देने को कहा है. बैंकों को कहा गया है कि कम सिबिल स्कोर के आधार पर एप्लीकेशन रद्द करना ठीक नहीं है, जब तक वेंडर लोन डिफॉल्टर न रहा हो.बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना (PM Svanidhi Scheme) के तहत 30 लाख लोगों को लोन देने का लक्ष्य रखा है. जून 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्ट्रीट वेंडर को एक वर्ष की अवधि के लिए कम ब्याज दरों पर दस हजार रुपये का कोलैटरल फ्री लोन देने का कार्यक्रम पेश किया गया था.रेहड़ी-पटरी वालों के लिए दिए जाने वाले लोन में कमी आई है. अब तक केवल 15 लाख लोगों को लोन दिया गया है जो लक्ष्य का केवल आधा है. लोन के लिए बैंकों को इनके 38 लाख एप्लीकेशन मिले हैं. लेकिन इनमें से सिर्फ 21 लाख ही मंजूर हुए हैं. मंजूर लोन में से 16 लाख आवंटन हो चुका है.घाटे को पूरा करने के लिए हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि 27 फरवरी, 6 मार्च और 13 मार्च को कैंप का आयोजन किया जाए. इन तीन तारीखों में दो शनिवार को बैंक बंद हैं.