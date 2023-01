नई दिल्‍ली. 2023 में वैश्विक वृद्धि में करीब आधा योगदान भारत और चीन का होगा. यह कहना है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का. वैश्विक एजेंसी ने एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2023-24 में 6.1 फीसदी रहने के अपने अनुमान को बरकरार रखा है. अपने ताजा विश्‍व आर्थिक आउटलुक अपडेट (IMF Biannual World Economic Outlook) में आईएमएफ ने अनुमान जताया है कि भारत तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी.

इस साल वैश्विक आर्थिक वृद्धि में आधे का योगदान भारत और चीन का होगा जबकि अमेरिका और यूरोप क्षेत्र की इसमें महज 10 फीसदी ही भागीदारी होगी. हालांकि 2023 (वित्त वर्ष 2024) में भारत की वृद्धि दर कम होकर 6.1 फीसदी रहेगी जो 2022 (वित्त वर्ष 2023) में 6.8 फीसदी रहने का अनुमान है. बाहरी चुनौतियों के बावजूद घरेलू मांग मजबूत होने से वित्त वर्ष 2025 में भारत की वृद्धि दर 6.8 फीसदी पर पहुंच सकती है.

IMF retains growth forecasts for Indian economy at 6.8% ahead of #BudgetSession & #EconomicSurvey :

India🇮🇳: 6.1%

China🇨🇳: 5.2%

Nigeria🇳🇬: 3.2%

KSA🇸🇦: 2.6%

RSA🇿🇦: 1.2%

Brazil🇧🇷: 1.2%

USA🇺🇸: 1.4%

Japan🇯🇵: 1.8%

France🇫🇷: 0.7%

Italy🇮🇹: 0.6%

Russia🇷🇺: 0.3%

Germany🇩🇪: 0.1% pic.twitter.com/Vqljp4dvnu

