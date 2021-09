SBI ने अपने सभी ग्राहकों के लिए जारी की जरूरी सूचना, बैंकिंग सर्विसेस को चालू रखने के लिए जल्द निपटा ले ये काम

नई दिल्ली. देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने ग्राहकों को एक जरूरी नोटिस जारी कर 30 सितंबर 2021 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक (PAN Aadhaar Link) करने के लिए कहा है. अगर एसबीआई ग्राहक तय समयसीमा के भीतर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्‍हें बैंकिंग सर्विसेस (Banking Services) लेने में मुश्किल होगी.

बता दें कि सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक (PAN Aadhaar linking) करना अनिवार्य कर दिया है. वर्तमान में पैन आधार लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर है. ऐसे में SBI ने अपने ग्राहकों को जल्द से जल्द पैन को आधार से लिंक कराने की अपील की है.

We advise our customers to link their PAN with Aadhaar to avoid any inconvenience and continue enjoying a seamless banking service.#ImportantNotice #AadhaarLinking #Pancard #AadhaarCard pic.twitter.com/bVGDbbYajX

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) September 10, 2021