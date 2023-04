कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ाने की चर्चाओं पर सरकार ने दी सफाई, जानिए क्या कहा?

नई दिल्‍ली. कैपिटल गेन्‍स टैक्‍स (Capital Gains Tax) में बढ़ोतरी की चल रही चर्चाओं पर सरकार ने आज विराम लगा दिया है. आयकर विभाग ने एक ट्वीट कर साफ किया है कि कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है. इससे पहले कहा जा रहा था कि प्रत्यक्ष कर कानून कानून को लेकर कुछ फेरबदल किया जा सकता है. लेकिन अब आईटी डिपार्टमेंट ने स्‍पष्‍ट कर दिया है कि इसमें कोई फेरबदल करने पर सरकार के स्‍तर पर कोई विचार-विमर्श नहीं चल रहा है.

गौरतलब है कि ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि भारत अपने डायरेक्‍ट टैक्‍स व्‍यवस्‍था में आमूल-चूल परिवर्तन करने जा रहा है. इस बदलाव का मकसद आर्थिक असामनता में कमी लाना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले साल सत्ता में लौटने के बाद आर्थिक असमानता में कमी लाने पर सरकार अपना फोकस बढ़ा सकती है. रिपोर्ट में कहा गया था कि अमीर लोगों पर कैपिटल गेंस टैक्स(Capital Gains Tax) बढ़ाया जा सकता है.

It is clarified that there is no such proposal before the Government on capital gains tax.@nsitharamanoffc@officeofPCM@FinMinIndia@PIB_India https://t.co/jVP6Vs4bVT

