IT Refund: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने FY22 में अप्रैल-मई के दौरान टैक्सपेयर्स को भेजे 26276 करोड़ रुपये, ऐसे चेक करें रिफंड का स्टेटस

नई दिल्ली. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 (FY22) में अब तक 15.47 लाख टैक्सपेयर्स को 26,276 करोड़ रुपये की राशि रिफंड की है. यह आंकड़ा 1 अप्रैल से 31 मई 2021 के बीच जारी रिफंड के हैं. डिपार्टमेंट ने यह जानकारी देते हुए कहा कि व्यक्तिगत इनकम टैक्स मद में 15.02 लाख से ज्यादा टैक्सपेयर्स को 7,538 करोड़ रुपये जबकि कंपनी टैक्स मद में 44,531 टैक्सपेयर्स को 18,738 करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए हैं.



इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्विटर कर कहा, ''सीबीडीटी ने एक अप्रैल, 2021 से 31 मई, 2021 के बीच 15.47 लाख से अधिक टैक्सपेयर्स को 26,276 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम लौटाई.''



