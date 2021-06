कल से शुरू हो रही इनकम टैक्स विभाग की नई वेबसाइट, मिलेंगे कई खास फीचर्स

नई दिल्ली: इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) की नई वेबसाइट कल से यानी 7 जून से काम करने लगेगी, जिससे टैक्सपेयर्स एक बार फिर से टैक्स भर पाएंगे. इसमें कई तरह के सुधार किए गए हैं, जिससे आपको नया अनुभव मिलेगा. विभाग ने 1 जून को वेबसाइट (Income Tax New Website) को बंद कर दिया था. यह पोर्टल प्रस्तत विवरण की तत्काल प्रोसेसिंग की सुविधा से जुड़ा होगा और इससे कर रिफंड की प्रक्रिया भी शीघ्र पूरी की जा सकेगी.



केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की एक विज्ञप्ति में जानकारी देते हुए कहा कि नया ई-फाइलिंग पोर्टल 7 जून को www.incometax.gov.in शुरू किया जाएगा. आयकर विभाग ने अपने ट्वीट में कहा कि 'हम 7 जून से नई ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाने के लिए काफी उत्साहित हैं. नया पोर्टल अधिक यूजर फ्रेंडली है, जिसमें कई नए फीचर जोड़े गए हैं.'



✅New, taxpayer friendly e-filing portal of IT Department to be launched on 7th June, 2021✅Several new features introduced✅Free of cost ITR preparation interactive software available✅New call centre for taxpayer assistance✅Press release issued :https://t.co/T7gcDeDgEK pic.twitter.com/4O6MckYWjx