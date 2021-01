Flipkart और Swiggy के ऑफिस पर आयकर विभाग का छापा, जानिए इसकी वजह

नई दिल्ली. आयकर विभाग ने गुरुवार को इंस्टाकार्ट के बेंगलुरु स्थित मुख्यालय पर छापे मारे. यह फ्लिपकार्ट और स्विगी समूह की कंपनी है. आयकर सूत्रों ने बताया कि यह कार्यवाही बोगस इनपुट क्रेडिट यानी आईटीसी को लेकर की जा रही है. आयकर की टीम इंस्टाकार्ट के कार्यालय में दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है. आपको बता दें ये कार्रवाई डायरेक्टेड जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI) के द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर की गई है. इस समय पूरे देश में DGGI द्वारा जीएसटी चोरी के मामलों की पड़ताल की जा रही है. उसी के संदर्भ में DGGI ने आयकर विभाग को मामले को ट्रांसफर करके कार्रवाई की अनुसंशा की.

फ्लिपकार्ट प्रवक्ता ने कही ये बात- आयकर विभाग की कार्रवाई पर फ्लिपकार्ट के प्रवक्ता ने कहा कि, हमसे आयकर विभाग के अधिकारियों ने संपर्क किया और हम उनके द्वारा मांगे गए समस्त दस्तावेज़ मुहैया करा रहे है. वहीं फ्लिपकार्ट के प्रवक्ता ने कहा कि, हम पूरे देश में करीब 2 लाख लोगों को रोजगार देते है और करीब 3 लाख MSME उद्योग और 6 लाख बुनकरों के साथ काम करते है. ऐसे में हम सरकार द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पूरी तरह से पालन करते है.

