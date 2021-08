टैक्सपेयर्स को राहत! FY21 में रिटर्न भरते समय गलती से कटा है ज्यादा ब्याज तो आईटी डिपार्टमेंट लौटाएगा पैसा

नई दिल्ली. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने बुधवार को कहा कि वह सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते 2020-21 का रिटर्न भरते समय टैक्सपेयर्स से लिए गए ब्याज और लेट फीस को लौटाएगा.

महामारी के दौरान टैक्सपेयर्स को अनुपालन संबंधी राहत देने के इरादे से पिछले वित्त वर्ष के इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दिया गया है. हालांकि, कुछ टैक्सपेयर्स ने यह शिकायत की थी कि 31 जुलाई, 2021 के बाद भरे गये इनकम टैक्स रिटर्न पर उनसे ब्याज और लेट फीस वसूले गए.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने माइक्रो ब्लागिंग साइट ट्विटर पर लिखा है कि इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 234ए के तहत ब्याज और धारा 234 एफ के तहत लेट फीस की गलत गणना से जुड़ी खामी को दूर करने के लिए आईटीआर सॉफ्टवेयर को एक अगस्त को ठीक कर दिया गया.

The ITR software was rectified on 1st Aug 2021 itself to remove the error due to incorrect computation of interest u/s 234A and late fee u/s 234F. Taxpayers have been advised to use the latest version of the ITR preparation software or file online. (1/2)

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 11, 2021