नई दिल्‍ली. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax department) ने करदाताओं की सुविधा के लिए खास सुविधा शुरू की है. इसके तहत अब टैक्‍सपेयर्स (Taxpayers) को अलग तरह की शिकायत के लिए अलग प्‍लेटफॉर्म उपलब्‍ध कराया गया है. दरअसल, विभाग ने फेसलेस असेसमेंट स्कीम (Faceless Assessment Scheme) के तहत कई पहलुओं पर शिकायत दर्ज कराने को टैक्सपेयर्स के लिए तीन अलग आधिकारिक ईमेल आईडी जारी की हैं. टैक्सपेयर्स के चार्टर के साथ मेल करते हुए टैक्सपेयर्स सर्विस को बेहतर बनाने के लिए विभाग ने लंबित मामलों से जुड़ी शिकायतें दर्ज करने के लिए फेसलेस स्कीम के तहत समर्पित ई-मेल आईडी बनाई हैं.

टैक्‍सपेयर्स के लिए आसान हो जाएगा शिकायत करना

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने कहा कि इससे टैक्सपेयर्स अपनी समस्‍या विशेष के लिए तीन अलग-अलग ईमेल आईडी के जरिये शिकायत कर सकते हैं. दरअसल, फेसलेस असेसमेंट स्कीम यानी ई-असेसमेंट (e-assessment) के तहत टैक्सपेयर्स और टैक्स अधिकारी का आमाना-सामना नहीं हो पाता है. इससे टैक्सपेयर्स को किसी भी तरह की शिकायत करना आसान हो जाएगा. साथ ही उनकी समस्‍या का समाधान भी आसानी से हो जाएगा. बता दें कि इस स्कीम को केंद सरकार ने साल 2019 में लॉन्च किया था. इस स्कीम के तहत टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के किसी भी अधिकारी से मिलने की जरूरत नहीं है.

In a move aimed to further improve taxpayer services in alignment with the Taxpayers’ Charter, the Income Tax Department creates dedicated e-mail ids for registering grievances in respect of pending cases under the Faceless Scheme.(1/2)@nsitharamanoffc@mppchaudhary@FinMinIndia

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 7, 2021