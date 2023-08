नई दिल्‍ली. इनकम टैक्‍स दाखिल (ITR Filing) करने के बाद टैक्सपेयर्स को अपने रिटर्न के प्रोसेस होने और रिफंड (ITR Refund) आने का इंतजार रहता है. इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट अब तक तीन करोड़ से ज्‍यादा रिटर्न को प्रोसेस कर चुका है. बहुत से लोगों के खाते में टैक्‍स रिफंड का पैसा आ भी चुका है. अगर आपने भी आईटीआर (ITR) भरी है और आपको रिफंड का इंतजार है, तो अब आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्‍यकता है. ऐसा इसलिए है, क्‍योंकि साइबर ठगों ने अब लोगों के बैंक खातों से पैसा उड़ाने के लिए इनकम टैक्‍स रिफंड को अपना हथियार बनाया है. कुछ लोगों को इन ठगों ने फेक मैसेज भेजकर उनके बैंक खाते में सेंध लगाने की कोशिश की है.

बहुत से लोगों को आए इस मैसेज में लिखा है, “आपके नाम पर 15,490 रुपये का इनकम टैक्स रिफंड अप्रूव हुआ है. अमाउंट आपके अकाउंट में जल्द ही क्रेडिट हो जाएगा. आप अपना अकाउंट नंबर 5XXXXX6755 वेरिफाई करिए, अगर ये सही नहीं है तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर अपनी बैंक अकाउंट की डीटेल अपडेट कर लें.” प्रेस इंन्‍फोर्मेशन ब्‍यूरो (PIB) ने इस मैसेज को फेक बताया है. पीआईबी का कहना है कि इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट यह मैसेज नहीं भेज रहा है.

A viral message claims that the recipient has been approved for an income tax refund of ₹ 15,490.#PIBFactCheck

✔️ This claim is .

✔️ @IncomeTaxIndia has sent this message.

✔️ of such scams & from sharing your personal information. pic.twitter.com/dsRPkhO3gg

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 2, 2023