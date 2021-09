ITR Alert: इस तारीख के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर लगेगा ₹5000 जुर्माना, फटाफट ऐसे भरें Return

नई दिल्ली. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income tax return file) करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दी है. टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए केंद्र सरकार (Central government) ने हाल ही में इसकी डेडलाइन बढ़ाई है. अब अगर आप 30 सितंबर के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 5,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है. बता दें कि यह नियम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बनाए हैं.

इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने पर जुर्माना भी लगाया जाता है. इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति को अधिक सोर्स पर कर कटौती (TDS) देना पड़ता है. टैक्स पेयर्स अगर ड्यू डेट (Due date) के भीतर ITR फाइल नहीं करते हैं तो बकाया टैक्स पर उन्हें ब्याज भी चुकाना होगा. ऐसे में टैक्सपेयर्स की ओर से चुकाई जाने वाली राशि ज्यादा हो सकती है. अगर आप इस जुर्माने की राशि से बचना चाहते हैं तो 30 सितंबर से पहले या इस तारीख तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दें.

देना पड़ेगा 5,000 रुपये जुर्माना

सरकार द्वारा दी गई तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपये जुर्माना लग सकता है. इनकम टैक्स के सेक्शन 234F में इसका जिक्र किया गया है. हालांकि, टैक्सपेयर्स की कमाई 5 लाख रुपये के भीतर है तो लेट फाइन के तौर पर 1,000 रुपये चुकाने का ही नियम है. 5 लाख से अधिक कमाई पर जुर्माने की राशि बढ़ जाएगी.

कैसे करें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल?

1. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक पोर्टल https://www.incometax.gov.in पर जाना होगा. ई-फाइलिंग पोर्टल में अपने पैन की डिटेल, पासवर्ड और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद लॉग-इन करना होगा.

2. इसके बाद e-File मेन्यू पर क्लिक करें और income tax return लिंक पर क्लिक करना है.

3. इनकम टैक्स रिटर्न पेज पर पैन ऑटो पॉप्युलेटेड हो जाएगा, यहां Assessment Year को सलेक्ट करें, अब ITR form Number को सलेक्ट करना होगा अब आपको Filing Type को सलेक्ट करना है जिसमें Original/Revised Return सेलेक्ट करना है.

4. इसके बाद अब submission Mode को सलेक्ट करें जिसमें prepare and submit online को सलेक्ट करना होगा.

5. इसके बाद continue पर क्लिक करें. इतना करने के बाद पोर्टल पर दी गई गाइडलाइंस को पढ़े. ऑनलाइन ITR फॉर्म में जो भी फील्ड खाली हैं, उनमें अपनी जानकारी भर दें.

6. इसके बाद फिर Taxes and Verification टैब पर जाएं और अपने हिसाब से वेरिफिकेशन ऑप्शन को सेलेक्ट करें. Preview and submit बटन पर क्लिक करें, ITR में भरे गए डेटा को वेरिफाई करें. आखिरी में ITR को submit कर दें.