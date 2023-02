नई दिल्‍ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया अभियान भारत को हर क्षेत्र में आत्‍मनिर्भर बना रहा है. इस कड़ी में भारतीय रेलवे ने तकनीक विकसित कर ली है, जो अभी अमेरिका के पास भी नहीं है. दिल्‍ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने शनिवार को इस तकनीक का सफल परीक्षण किया और मेट्रो की रेड लाइन यानी रिठाला से शहीद स्‍थल तक चलने वाली मेट्रो ट्रेनों में इस तकनीक को इंस्‍टॉल किया गया.

डीएमआरसी और भारत इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स लिमिटेड (BEL) ने मिलकर इंडीजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन (i-ATS) सिस्‍टम को विकसित किया है. इस तकनीक को विकसित करने वाला भारत दुनिया का 6वां देश बन गया है. इससे पहले फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा और चीन इस तकनीक का इस्‍तेमाल कर चुके हैं. फिलहाल इसे एक लाइन पर लगाया गया है और जल्‍द ही डीएमआरसी अन्‍य रूट पर भी इस तकनीक को लागू करने की योजना बना रहा है.

As a part of Make in India, @secretary_MoHUA Sh. Manoj Joshi unveiled India’s 1st indigenously developed signalling system Automatic Train supervision (i-ATS) for red line along with Sh. Vikas Kumar MD/DMRC, Sh. Bhanu Prakash Srivastava Chairman & MD, BEL & senior officials. pic.twitter.com/B8J1JFKnzw

— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) February 18, 2023