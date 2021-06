COVID-19: यूएई में काम करने वाले भारतीयों के लिए खुशखबरी, 23 जून से शुरू होगी फ्लाइट

दुबई. संयुक्‍त अरब अमीरात यानी यूएई (UAE) में काम करने वाले भारतीयों के लिए खुशखबरी है. दरअसल, दुबई की कंपनी अमीरात एयरलाइंस (Emirates Airline) ने 23 जून से भारत से फ्लाइट्स को फिर से शुरू करने की घोषणा की है. दुबई की आपदा प्रबंधन कमिटी ने कोरोना वैक्‍सीन लगवा चुके भारत, दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया के लोगों को यूएई में अपने घर आने की अनुमति दे दी.



अमीरात एयरलाइंस ने ट्वीट कर कहा कि वह भारत, दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया के यात्रियों को अनुमति दिए जाने के फैसले का स्‍वागत करती है. प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 23 जून से पैसेंजर फ्लाइट्स की शुरुआत करने जा रही है.



Emirates welcomes the latest protocols and measures announced by Dubai's Supreme Committee of Crisis and Disaster Management to allow the safe resumption of passenger travel from South Africa, Nigeria and India to Dubai. (1/3) https://t.co/AFq1HMuLiu