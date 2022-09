SBI रिपोर्ट में दावा, साल 2029 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत

नई दिल्ली. कोरोना का प्रकोप झेलने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था (Economy) में सुधार देखने को मिल रहा है. अब भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट इकोरैप (Ecowrap) में कहा है कि भारत को 2029 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का टैग मिलने की संभावना है. यह साल 2014 के बाद से 7 स्थान ऊपर चला जाएगा. साल 2014 में भारतीय अर्थव्यवस्था की रैंकिंग 10वीं थी.

पहली तिमाही में 13.5 फीसदी रही जीडीपी ग्रोथ रेट

एसबीआई की इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट चालू वित्त वर्ष (2022-23) की पहली तिमाही में 13.5 फीसदी रही. अगर यह गति जारी रहती है तो इस वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी.

India is likely to get the tag of the 3rd largest economy in 2029, a movement of 7 places upwards since 2014 when India was ranked 10th, stated Research Report from the State Bank of India’s Economic Research Department pic.twitter.com/MmaAv6kCHk

