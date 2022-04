देश के 5 शहरों में पायलट बेसिस पर ONDC शुरू, छोटे दुकानदारों को भी मिलेगा ई-कॉमर्स का फायदा

नई दिल्ली. सरकार ने एक नई तरह के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है. दरअसल, भारत में शुक्रवार को 5 शहरों में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ओएनडीसी (ONDC) का पायलट चरण शुरू किया गया है. पायलट चरण में 5 शहरों – दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, भोपाल, शिलांग और कोयंबटूर में 150 खुदरा विक्रेताओं को जोड़ने का लक्ष्य है.

UPI टाइप प्रोटोकॉल की तरह है ONDC

ओएनडीसी एक यूपीआई-प्रकार का प्रोटोकॉल है और इस पूरी कवायद का मकसद तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स क्षेत्र को दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना, छोटे खुदरा विक्रेताओं की मदद करना और दिग्गज ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं के वर्चस्व को कम करना है. यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी डीपीआईआईटी (DPIIT) की एक पहल है.

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘यूपीआई के बाद, कॉमर्स को लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक और आमूलचूल बदलाव के विचार – ओएनडीसी को आज चुनिंदा उपभोक्ताओं, सेलर्स और लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स के लिए शुरू किया गया. विकल्प, सुविधा और पारदर्शिता की दुनिया के लिए तैयार हो जाइए.’’

After UPI, another game changing idea to democratise commerce – ONDC soft launch today to select consumers, sellers and logistics providers. Get ready for a world of choice, convenience and transparency. pic.twitter.com/47qXVMNJbV

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) April 29, 2022