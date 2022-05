निर्यात के मोर्चे पर फार्मा सेक्टर का दमदार प्रदर्शन, वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में 103% बढ़ा

नई दिल्ली. ग्लोबल ट्रेड बाधाओं के बावजूद भारत के फार्मा सेक्टर ने एक्सपोर्ट के मोर्चे पर दमदार प्रदर्शन किया है. कॉमर्स मिनिस्ट्री ने रविवार को बताया कि भारत का फार्मा एक्सपोर्ट 2013-14 से 103 फीसदी बढ़कर 1,83,422 करोड़ रुपये हो गया है. इस सेक्टर ने एक्सपोर्ट के मामले में वित्त वर्ष 2021-22 में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है. मिनिस्ट्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में इसमें करीब 10 बिलियन अमरीकी डॉलर की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. इसमें खास बात यह है कि पिछले वित्त वर्ष में कोरोना से संबंधित दवाओं की मांग में भी गिरावट दर्ज की गई. इसके बावजूद भारतीय फार्मा कंपनियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है.

भारत प्रोडक्शन की मात्रा के मामले में दुनिया में तीसरे और मूल्य के हिसाब से 14वें नंबर पर है. घरेलू फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज का मौजूदा बाजार आकार करीब 50 बिलियन अमरीकी डॉलर है. ग्लोबल एक्सपोर्ट में फार्मास्यूटिकल्स और दवाओं की हिस्सेदारी 5.92 प्रतिशत है. मंत्रालय के मुताबिक, देश के कुल एक्सपोर्ट में फॉर्मूलेशन और बायोलॉजिकल का हिस्सा 73.31 प्रतिशत है. इसके बाद बल्क ड्रग्स और ड्रग इंटरमीडिएट का हिस्सा है.

सर्वे संतु निरामया!

