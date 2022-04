इंडिया पोस्ट ने फेक वेबसाइट को लेकर जारी की एडवाइजरी, पर्सनल जानकारी नहीं शेयर करने की सलाह

नई दिल्ली. इंटरनेट का चलन बढ़ने के साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ता जा रहा है. इसी कड़ी में ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों ने अब इंडिया पोस्ट (India Post) के नाम पर ठगी का जाल फैलाया है. वे वॉट्सऐप, फेसबुक, टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म का इस्तेमाल ठगी के लिए कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फेक वेबसाइट और यूआरएल को लेकर इंडिया पोस्ट ने एडवाइजरी जारी की है. इसमें इंडिया पोस्ट ने बताया है कि उसकी ओर से किसी भी प्रकार का लकी ड्रॉ, बोनस या प्राइज बेस्ड सर्वे शुरू नहीं किया गया है. वह इस तरह की किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है. इसके साथ ही उसने लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचने की सलाह दी है.

अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लिंक शेयर कर दावा किया जा रहा है कि इंडिया पोस्ट की ओर से लकी ड्रॉ शुरू किया गया है. इसमें कुछ सवालों के जवाब देकर आसानी से प्राइज जीता जा सकता है. इस संबंध में पत्र सूचना कार्यालय (PIB) ने ट्वीट कर लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचने की सलाह दी है. साथ ही फेक वेबसाइट का शिकार होने से बचने के लिए भी कहा है.

.@IndiaPostOffice warns public against fraudulent URLs/Websites claiming to provide subsidies/prizes through certain surveys, quizzes

Details: https://t.co/TrGq8FE63b pic.twitter.com/v9U7CmZPeP

— PIB_INDIA Ministry of Communications (@pib_comm) April 23, 2022