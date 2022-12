डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में आया 26% का बंपर उछाल, सरकार के खजाने में आए ₹13.63 लाख करोड़

नई दिल्ली. इकोनॉमी के मोर्चे पर अच्छी खबर है. दरअसल, टैक्स कलेक्शन में तेजी आई है. ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन (Gross Direct Tax Collection) चालू वित्त वर्ष में में अब तक करीब 26 फीसदी बढ़कर 13.63 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है. इस वृद्धि में टीडीएस कटौती और कॉरपोरेट एडवांस टैक्स कलेक्शन के बेहतर प्रदर्शन का विशेष योगदान रहा है.

एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई. इसके मुताबिक, रिफंड के एडजस्टमेंट के बाद चालू वित्त वर्ष में अब तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 11.35 लाख करोड़ रुपये रहा. इसमें व्यक्तिगत और कॉरपोरेट टैक्स शामिल हैं.

✳️Gross Direct Tax collections for FY 22-23 as on 17.12.22 at Rs. 13.64 lakh cr grow at 25.9% over collections of corresponding period in preceding yr

✳️Net DT collections at Rs. 11.36 lakh cr grow at 19.8%

✳️Cumulative Advance Tax collections at Rs. 5.21 lakh cr grow at 12.83% pic.twitter.com/dkhrY1Wmfd

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 18, 2022