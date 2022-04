रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा टैक्स कलेक्शन, सरकारी खजाने में आए 27.07 लाख करोड़ रुपये

नई दिल्ली. मोदी सरकार के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, पिछले वित्त वर्ष 2021-22 यानी अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है. देश में कुल टैक्स कलेक्शन बीते वित्त वर्ष 2021-22 में रिकॉर्ड 27.07 लाख करोड़ रुपये रहा. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में उछाल से कुल कलेक्शन बढ़ा है.

राजस्व सचिव तरूण बजाज ने शुक्रवार को कहा कि ग्रॉस टैक्स कलेक्शन अप्रैल 2021 से मार्च 2022 में 27.07 लाख करोड़ रुपये जबकि बजट में अनुमान 22.17 लाख करोड़ रुपये का था.

डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 49 फीसदी उछला

डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इस दौरान 49 फीसदी उछलकर 14.10 लाख करोड़ रुपये रहा जो बजट अनुमान से 3.02 लाख करोड़ रुपये अधिक है. डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत इंडिविजुअल इनकम टैक्स और कंपनी टैक्स आता है.

